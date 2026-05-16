Il 16 maggio 2026 è stata annunciata l'istituzione di un nuovo premio di pittura contemporanea, dedicato alla memoria di Luca Beatrice, stimato critico d'arte e curatore scomparso nel 2024. Questo riconoscimento si rivolge a artisti under 35, italiani e stranieri, e si prefigge di diventare un punto di riferimento nel panorama dell'arte contemporanea.

L'iniziativa è promossa dai musei della Maci. I partecipanti saranno direttamente selezionati dalle istituzioni museali coinvolte. La prima edizione del premio è prevista entro la fine del 2026. L'obiettivo è duplice: valorizzare il talento delle nuove generazioni e rendere omaggio a Luca Beatrice, che ha avuto un ruolo centrale nella promozione della pittura contemporanea e nel sostegno ai giovani artisti.

Sostegno e Visibilità per i Giovani Artisti

Il premio è ideato per offrire una piattaforma di visibilità e crescita ai giovani pittori. Intende stimolare un proficuo dialogo tra artisti emergenti e istituzioni museali. La selezione dei candidati avverrà grazie alla collaborazione dei musei della Maci, che individueranno i talenti under 35.

L'Eredità di Luca Beatrice

Luca Beatrice è stato una figura di riferimento nell'arte contemporanea italiana. La sua carriera fu caratterizzata da un impegno costante nella valorizzazione della pittura e nella promozione dei giovani artisti. Credeva nel potenziale delle nuove generazioni e lavorò per offrire loro opportunità. Il premio a lui dedicato è un modo concreto per onorare il suo contributo, rafforzando il legame tra le nuove leve creative e il mondo dell'arte.

La prima edizione del premio, attesa entro la fine del 2026, rappresenta un'occasione significativa per sostenere la creatività e l'innovazione nella pittura contemporanea. L'iniziativa è in armonia con lo spirito, la visione e i valori che animarono l'opera e la vita di Luca Beatrice, proponendosi come un faro per il futuro dell'arte.