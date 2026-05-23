La scrittrice e giornalista mauriziana Nathacha Appanah affronta con urgenza il drammatico tema dei femminicidi nel suo nuovo romanzo, ‘La notte nel cuore’, edito da Einaudi. L'opera nasce dalla tragica uccisione di Chahinez Daoud, avvenuta nel maggio 2021 a Mérignac, vicino a Bordeaux, e ricostruisce le vicende di tre donne: Chahinez, Emma e l'autrice stessa. Tutte loro sono state accomunate da esperienze di violenza e dalla strenua lotta per sfuggire a compagni possessivi e brutali.

Le storie di Chahinez Daoud, bruciata viva dall’ex marito, e di Emma, cugina dell’autrice, assassinata nel 2000 dal marito a Mauritius, hanno riaperto in Appanah una profonda ferita personale.

L'autrice ha infatti vissuto un periodo di violenza tra i diciassette e i venticinque anni, un trauma che ha segnato la sua giovinezza.

Appanah ha spiegato che la sua esperienza con la violenza non poteva essere narrata finché non fosse stata trasformata in letteratura. L’episodio della morte di Chahinez Daoud è stato il catalizzatore che l'ha spinta a confrontarsi pubblicamente con questo dolore. L'autrice esprime preoccupazione per la persistente idea che questi crimini, spesso definiti "passionali", siano legati a un eccessivo amore o desiderio, mascherando la vera natura della violenza. Attraverso l'intreccio di verità autobiografica e ricostruzione di cronaca, il libro si propone di dare testimonianza e sottrarre all’oblio le vittime.

L'opera racconta il «tempo delle donne che si contrae, a volte elastico», come evidenziato dall'autrice stessa al Salone del Libro di Torino.

La letteratura: una voce per chi è condannata al silenzio

‘La notte nel cuore’ si distingue per la sua capacità di fondere la testimonianza personale con un'indagine approfondita sulla violenza di genere. Il romanzo esamina documenti della stampa e della giustizia, esplorando i vissuti di chi è rimasta vittima, sia direttamente che indirettamente, in una società che ancora fatica a riconoscere le radici profonde della violenza sulle donne. Il punto di partenza del libro è proprio la ricerca delle parole, della lingua e della sonorità più adatte per restituire dignità e voce a coloro che sono state condannate al silenzio dalla brutalità.

Il romanzo rivela come spesso le vittime abbiano tentato percorsi di fuga e di autodeterminazione, ma siano state ostacolate da una cultura che tende a giustificare o minimizzare la responsabilità dei carnefici, celando l’orrore dietro la retorica dell’amore eccessivo. Nathacha Appanah, classe 1973, nata a Mauritius e da molti anni residente in Francia, ha saputo trasporre la sua esperienza, anche grazie al confronto con il racconto mediatico e giudiziario, ottenendo una significativa risonanza internazionale.

Con ‘La notte nel cuore’, Appanah è stata finalista al Prix Goncourt, è stata inserita nella cinquina del Premio Strega Europeo e ha vinto il Prix Goncourt des Lycéens. Il romanzo è universalmente riconosciuto per la sua forza e urgenza espressiva, come sottolineato anche nella descrizione editoriale: "Nathacha Appanah ha trovato le parole per dire l’impronunciabile, mostrando così la forza della letteratura".

Dettagli e impatto del romanzo

Il libro, edito da Einaudi, si compone di 220 pagine ed è disponibile al prezzo di 19,50 euro. Rappresenta una delle uscite più significative del catalogo recente dell'editore. L’opera affronta in modo diretto e poetico, pur nella crudezza del tema, i meccanismi psicologici e sociali che conducono alla spirale della violenza. Evidenzia inoltre il ruolo cruciale della memoria e della parola nel processo di riconoscimento e riscatto delle vittime.

La vicenda di Chahinez Daoud, uccisa a 31 anni davanti alla sua abitazione, ha avuto un forte impatto sia in Francia sia nel contesto europeo, riaccendendo il dibattito sulle strategie di prevenzione e supporto per le donne in situazioni di rischio.

Appanah, da sempre sensibile ai temi di esclusione e marginalità, con ‘La notte nel cuore’ invita i lettori a esplorare la complessità del trauma e della resilienza. L'autrice posiziona la narrazione letteraria come uno strumento indispensabile di testimonianza e di cambiamento sociale, confermando la sua maturità nel dare voce a chi altrimenti sarebbe destinata all’oblio e al silenzio.