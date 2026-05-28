Neil Young torna a catturare l'attenzione del panorama musicale con l'attesissimo 'as time explodes', il suo nuovo album dal vivo. Registrato in collaborazione con i Chrome Hearts, questo lavoro discografico è frutto del 'Love Earth Tour 2025', una tournée che ha toccato Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. L'album, composto da tredici brani, offre una profonda immersione nell'ampia e variegata carriera dell'iconico artista canadese. La sua pubblicazione è curata da Reprise/Warner Records, seguendo una precedente edizione limitata rilasciata in occasione del Record Store Day.

Un repertorio senza tempo in chiave attuale

'as time explodes' si configura come un vero e proprio viaggio attraverso il vasto e influente repertorio di Neil Young. Il disco spazia dalle delicate sonorità folk di 'Harvest Moon' alla potente e sempre attuale tensione politica di 'Ohio'. Non mancano le celebri e lunghe improvvisazioni elettriche che hanno reso famosi brani come 'Like A Hurricane' e 'Cortez The Killer'. Accanto a questi classici, l'album include anche composizioni più recenti, quali 'Big Crime' e 'Long Walk Home', che dimostrano la costante capacità di Young di interpretare e raccontare l'America contemporanea attraverso la sua musica. La band che lo accompagna, i Chrome Hearts, è formata da musicisti d'eccezione: Spooner Oldham alle tastiere, Micah Nelson alla chitarra, Corey McCormick al basso e Anthony LoGerfo alla batteria.

Insieme, questi talenti forgiano un suono distintivo che fonde sapientemente elementi di classic rock, folk e blues, creando un'amalgama sonora ricca e coinvolgente.

L'esperienza d'ascolto: umana e senza distrazioni

Ciò che rende 'as time explodes' un'opera particolarmente significativa è la sua dimensione profondamente umana e attuale. L'album è stato concepito per restituire all'ascoltatore la sensazione fisica e l'energia vibrante di un concerto dal vivo, anche nell'intimità dell'ambiente domestico. Prodotto da Lou Adler in collaborazione con The Volume Dealers (un team che include lo stesso Neil Young e Niko Bolas), il disco invita a un'esperienza d'ascolto attenta e priva di distrazioni. Si suggerisce di immergersi completamente nella musica, lasciandosi trasportare dalle note e dalle atmosfere create.

Brani come 'Ohio' mantengono intatta la loro carica emotiva e risonanza storica, mentre 'Harvest Moon' si conferma una ballata toccante, un inno all'intimità e alla tenerezza che resiste al passare del tempo. Tutti i tredici brani presenti in 'as time explodes' si rivelano intensi e coinvolgenti, testimoniando la straordinaria vitalità artistica di Neil Young, un artista che, dopo oltre sessant'anni di carriera, continua a innovare e a emozionare il suo pubblico.

Neil Young: un'icona del rock in perenne evoluzione

Nato nel 1945, Neil Young è universalmente riconosciuto come uno dei cantautori e chitarristi più influenti e innovativi nella storia del rock. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, si è sviluppata attraverso una straordinaria varietà di generi e stili, spaziando dal folk più puro al rock più energico, dal country tradizionale alle audaci sperimentazioni elettroniche.

Ha attraversato decenni di profondi cambiamenti musicali e sociali, mantenendo una coerenza artistica ammirevole. Conosciuto per la sua autenticità inconfondibile e per l'impegno profondo che traspare dai suoi testi, Young ha dimostrato una capacità unica di rinnovarsi costantemente. Ha saputo mantenere un rapporto diretto, quasi fisico, con la musica dal vivo, facendo del palco il suo terreno privilegiato di espressione e sperimentazione. La sua influenza è palpabile in generazioni di musicisti, e la sua musica continua a essere un punto di riferimento per la sua onestà e forza espressiva.