Netflix ha ufficializzato la produzione di ‘Barbaric’, una nuova serie fantasy medievale ispirata all’omonimo fumetto di Vault Comics. Il progetto, con elementi dark e un protagonista fuori dagli schemi, nasce dalla collaborazione tra A+E Studios e 100% Productions, la casa di produzione di Sheldon Turner e Jennifer Klein. Turner, già noto per ‘Tra le nuvole’ e ‘X-Men – L’inizio’, è ideatore, produttore e co-showrunner, garantendo una visione autoriale.

La trama: un barbaro maledetto in cerca di redenzione

La narrazione di ‘Barbaric’ segue un barbaro spietato e brutale, colpito da una maledizione che lo costringe a usare la violenza solo per il bene.

Questa imposizione lo spinge in un viaggio di scoperta di sé, redenzione e vendetta. Affiancato da una giovane strega e dalla sua ascia parlante, elemento distintivo che aggiunge originalità, il suo percorso è un’esplorazione di conflitti interiori e della ricerca di un nuovo significato per la propria esistenza.

Il team creativo e produttivo

Il team di ‘Barbaric’ include Sheldon Turner come co-showrunner e sceneggiatore, affiancato nella scrittura da Robert Rovner, già autore per ‘Supergirl’. Tra i produttori figurano Jennifer Klein, Barry Jossen, Tana Jamieson, Javier Grillo‑Marxuach, F.J. DeSanto e Damian Wassel per Vault Comics. L’attore Sam Claflin, Luke Carroll e Michael Stevenson ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.

L’annuncio agli Upfront Netflix evidenzia l’interesse della piattaforma per adattamenti di graphic novel innovative.

‘Barbaric’: un nuovo fantasy per il pubblico globale

‘Barbaric’ si inserisce nel filone delle serie fantasy che uniscono azione, elementi dark e una narrazione ricca di colpi di scena. L’ambientazione medievale e i personaggi fuori dagli schemi promettono una storia avvincente e originale, in linea con le tendenze attuali del genere. La serie mira a coinvolgere sia gli appassionati del fumetto sia un pubblico più ampio, grazie a una produzione di alto profilo e a un team creativo esperto, consolidando l’offerta Netflix nel panorama dello streaming internazionale.