Nicola Lagioia ha vinto la prima sezione della settima edizione del Premio Letterario Lions – Natalia Ginzburg per la sua prefazione a ‘Cristo si è fermato ad Eboli’ di Carlo Levi (Einaudi). La premiazione si terrà il 30 maggio 2026 al Polo del '900 di Torino, simbolo di cultura e memoria civile e partner dell'evento. Il premio valorizza scrittura e capacità critica e interpretativa tramite le prefazioni.

Altri finalisti per le migliori prefazioni dell'ultimo anno sono Daniela Brogi (per ‘La vagabonda’ di Colette, L’Orma) ed Emanuele Trevi (per ‘Gli immediati dintorni.

Primi e secondi’ di Vittorio Sereni, Il Saggiatore). Organizzata dai Lions Club Nizza MonferratoCanelli e Cultura e Solidarietà, con supporto di Università Pegaso e Polo del '900, l’iniziativa coinvolge scuole e associazioni di Piemonte e Liguria.

Il ruolo della prefazione e il coinvolgimento giovanile

Il Premio Letterario Lions si distingue per l’attenzione a un genere spesso trascurato ma fondamentale: la prefazione, che introduce i lettori alle opere e offre una guida critica. L'edizione 2026 ha coinvolto oltre 130 studenti tra Piemonte e Liguria, suddivisi in tre sezioni. La prima, vinta da Lagioia, è riservata ad autori e case editrici distintisi per prefazioni di qualità.

Le sezioni seconda e terza si sono concentrate sui giovani: studenti di licei e istituti superiori hanno realizzato prefazioni ispirate a Natalia Ginzburg, in formato testuale o multimediale.

Novità di quest'anno, la sezione sperimentale LEO ha coinvolto novanta allievi delle scuole secondarie di primo grado. A loro è stato chiesto di sviluppare elaborati da parole chiave di ‘Lessico famigliare’ della Ginzburg, dimostrando come i classici, come le opere di Carlo Levi e Natalia Ginzburg, possano dialogare con le nuove generazioni.

I talenti premiati dell’edizione 2026 al Polo del '900

Il Polo del '900 di Torino, sede della cerimonia, è riferimento culturale per memoria storica e riflessione civile. I Lions Club hanno evidenziato la vivace partecipazione di studenti da diverse città e istituti. Per la seconda sezione: Martina Allocco (Cravetta-Marconi, Savigliano), Emma Bonamico (Liceo Govone, Alba) e un gruppo dall’Istituto Colombo di Sanremo (Leo Boukhovets, Zlata Didora, Sabrina Di Marco, Asia Di Pietro, Aya El Mahi, Azzurra Orefice, Sophie Saccheri).

Si aggiungono le classi 1C e 2B (Quintino Sella, Asti), Giulia Forin (Parodi, Acqui Terme), Luca Iovino (Galilei-Ferrari, Torino), Giacomo Lanteri (Cassini, Sanremo) e Chiara Pugliese (Angelico Aprosio, Ventimiglia). Per la terza sezione (multimedialità): Tommaso Calosso e Matteo Piombo (Parodi, Acqui Terme), la classe 4M (Vittorio Alfieri, Asti), Giulia Pratolongo (Klee-Barabino, Genova) e Alessia Regis (Arimondi-Eula, Savigliano).

Infine, per la sezione LEO: Alice Gabusi e Andrea Gilardi (Istituto Comprensivo Carlo Gancia, Canelli) e Jacopo Lerda (Istituto Comprensivo Pinerolo 1). Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa, in crescita per partecipazione e rilevanza. L’edizione 2026 si conferma celebrazione della scrittura critica e laboratorio formativo per le nuove generazioni.