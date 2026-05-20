La saga di Spider-Man ha visto numerosi attori indossare la celebre maschera nel corso degli anni, sia al cinema che in televisione. Con l'annuncio della serie TV 'Spider-Man Noir', Nicolas Cage si prepara a entrare nel gruppo degli interpreti live-action del supereroe Marvel, segnando una nuova tappa nella storia del personaggio e offrendo l'occasione per ripercorrere le sue diverse incarnazioni.

Nicolas Cage e 'Spider-Man Noir'

Nicolas Cage, già voce di Spider-Man Noir nei film d'animazione 'Spider-Man: Un nuovo universo' e nel suo sequel, farà il suo esordio live-action nella serie 'Spider-Man Noir', in uscita su Prime Video.

La serie presenterà una versione alternativa del personaggio, disponibile sia in bianco e nero che a colori. Cage è l'unico attore ad aver interpretato Spider-Man sia in animazione che dal vivo, unendo due mondi narrativi distinti.

La cronologia degli interpreti live-action

La storia delle interpretazioni live-action di Spider-Man inizia negli anni Settanta con Danny Seagren in 'Spidey Super Stories'. Tra il 1977 e il 1979, Nicholas Hammond fu il primo a portare sullo schermo Peter Parker e Spider-Man. Il successo moderno al cinema è merito di Tobey Maguire, che dal 2002 ha inaugurato la trilogia di Sam Raimi. Nel 2012, Andrew Garfield ha raccolto il testimone nel secondo reboot. Dal 2016, Tom Holland è diventato il primo Spider-Man integrato nel Marvel Cinematic Universe (MCU), con apparizioni in film stand-alone e nella saga degli Avengers.

Evoluzione e adattabilità del personaggio

La scelta di Nicolas Cage per la nuova serie evidenzia la capacità di Spider-Man di adattarsi a linguaggi e pubblici diversi. La produzione di 'Spider-Man Noir' in doppia versione, a colori e in bianco e nero, risponde al desiderio di coinvolgere un pubblico più ampio, inclusi i più giovani. Questa evoluzione testimonia la vitalità del personaggio e la sua centralità nell'immaginario Marvel, capace di rinnovarsi attraverso interpreti e stili differenti.