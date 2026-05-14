Martedì 19 maggio, alle ore 15, la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà "I Linguaggi della Creatività. Conversazione con Nino D’Angelo". L'evento vedrà protagonista Nino D’Angelo, figura chiave della musica e cultura popolare italiana, con oltre quarant’anni di carriera tra storia sociale e culturale. L'artista dialogherà su musica, identità e cultura, tema centrale della sua produzione.

Cantautore, attore, autore teatrale e cinematografico, D’Angelo ha influenzato l'immaginario collettivo, trasformando il racconto delle periferie urbane e delle culture popolari in un patrimonio simbolico condiviso.

Il suo percorso artistico è un esempio di ridefinizione di cultura popolare e legittimazione culturale, dalla canzone classica napoletana ai linguaggi del teatro, del cinema e della world music. Il suo lavoro ha rispecchiato le trasformazioni sociali e culturali di Napoli e dell’Italia contemporanea.

Il format e il dialogo accademico

Il format "I Linguaggi della Creatività. Conversazione con…" è ideato e curato dal professor Lello Savonardo, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani. Durante l'incontro, Nino D’Angelo approfondirà il legame tra musica, identità e cultura, basandosi sulla sua esperienza artistica.

Questo ciclo di seminari esplora la creatività nelle sue molteplici declinazioni, tramite il dialogo con artisti di rilievo nazionale, analizzando il ruolo dell’artista nelle trasformazioni sociali e culturali, la capacità dei linguaggi creativi di narrare il presente, le relazioni tra media, pubblico e produzione culturale e le nuove forme espressive che ridefiniscono i confini di musica, cinema e arti contemporanee.

Laboratorio di ricerca e formazione

"I Linguaggi della Creatività" è un laboratorio di ricerca e confronto tra produzione culturale e riflessione accademica, offrendo a studenti e cittadinanza un dialogo diretto con figure che ridefiniscono i linguaggi e gli immaginari attuali. Il progetto include un MOOC (Massive Open Online Course), realizzato con Federica Web Learning, nato dalle conversazioni tra il professor Savonardo e artisti come Mango, Lucio Dalla, Alex Britti, Edoardo Bennato, Ligabue e Jovanotti.

L’evento è aperto a studenti e alla comunità accademica dell’Università Federico II, consolidando il ruolo dell'ateneo come polo di cultura, formazione e innovazione.