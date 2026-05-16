Il Premio Nobel per la Letteratura László Krasznahorkai è stato protagonista il 16 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino. Lo scrittore ungherese ha presentato l'opera inedita "Herscht 07769" e ha riflettuto sulla crisi dell’umanità, definendola «uno stato naturale».

Nato nel 1954 in Ungheria, Krasznahorkai è riconosciuto per la capacità di rappresentare il disfacimento e la tensione della società contemporanea. Durante l'incontro a Torino, ha ribadito che «la crisi è lo stato naturale dell’umanità», sottolineando come le epoche abbiano sempre affrontato incertezze.

Riguardo alla sua nuova opera, presentata in anteprima al Salone, ha dichiarato: «Non è mio compito risolvere i problemi dell’umanità, ma mostrarne la natura profonda».

Krasznahorkai e la sua visione al Salone

Il Salone Internazionale del Libro, ospitato annualmente al Lingotto Fiere, ha accolto nell'edizione 2026 figure autorevoli. Krasznahorkai si è distinto per la profondità della sua analisi e la visione storica dei fenomeni umani, proponendo al pubblico una lettura pessimistica ma lucida del presente. Il suo intervento si inserisce in un Salone che promuove il confronto tra autori e temi attuali. Critici e studiosi hanno evidenziato la centralità della sua riflessione.

L'appuntamento ha segnato il debutto italiano di "Herscht 07769", un testo che esplora i meccanismi della crisi personale e collettiva, delineando con uno stile essenziale e visionario le ansie contemporanee.

La sua presenza era attesa, dato il recente Nobel, che ha rafforzato l'attenzione critica sulla sua produzione.

Il Salone del Libro: un crocevia culturale

Dal 1988, il Salone Internazionale del Libro è una delle principali manifestazioni culturali europee dedicate all’editoria e alla letteratura, accogliendo centinaia di autori, editori e studiosi internazionali. L’edizione 2026 ha confermato Torino come capitale del libro e della cultura, con László Krasznahorkai tra gli ospiti di rilievo, affiancato da personalità come James Cameron.

Krasznahorkai, noto per romanzi come "Melancolia della resistenza" e "Satantango", ha costruito una reputazione su narrazioni dense e una riflessione sul destino umano.

I suoi lavori, tradotti in numerose lingue, hanno influenzato significativamente la letteratura ungherese e la cultura europea contemporanea. La sua partecipazione a Torino ha rafforzato il ruolo del Salone come punto d'incontro tra letteratura e riflessione critica, offrendo al pubblico l'opportunità di confrontarsi con le grandi domande.