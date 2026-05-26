Noemi torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Tu cosa fai questa sera”, disponibile dal 29 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano, che si preannuncia come la colonna sonora personale dell’estate dell’artista romana, è stato scritto da lei stessa insieme a Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca. Questa uscita discografica segue una serie di successi del 2025, tra cui “Non sono io”, “Oh ma!” (in collaborazione con Rocco Hunt) e “Bianca”, consolidando il suo percorso artistico.

“Tu cosa fai questa sera” si distingue per la sua narrazione intensa e magnetica, esplorando le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto.

Al centro del testo emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza riserve. Dal punto di vista sonoro, il pezzo segna una nuova direzione per Noemi: una veste sonora più ritmica, incisiva e contemporanea, con un’energia che amplifica il carattere diretto e autentico dell’interpretazione. Questo lato inedito, più audace e consapevole, si riflette anche in un look rinnovato dell’artista, testimoniando una continua evoluzione.

Il Tour Estivo e gli Eventi Speciali di Dicembre

Il nuovo singolo sarà il fulcro del prossimo tour estivo di Noemi, che prenderà il via il 30 maggio da Potenza. Il viaggio live attraverserà festival e location in tutta Italia per l’intera stagione estiva, culminando in due eventi speciali nel mese di dicembre.

L’artista si esibirà il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e, successivamente, il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Questi appuntamenti rappresentano una sintesi tra le nuove produzioni e i brani più amati del vasto repertorio di Noemi, offrendo al pubblico un’esperienza completa del suo percorso musicale.

L’annuncio del brano e del tour giunge dopo un periodo di significativa visibilità mediatica, con recenti partecipazioni televisive e radiofoniche che hanno ulteriormente evidenziato la versatilità e la presenza scenica dell’artista, confermando la sua statura nel panorama musicale italiano.

Evoluzione Artistica e Identità Sonora

Negli ultimi anni, Noemi ha rafforzato la sua posizione nel panorama musicale italiano attraverso un percorso artistico caratterizzato da cambiamenti stilistici e importanti collaborazioni.

Le sue pubblicazioni del 2025 hanno dimostrato la capacità di esplorare nuovi linguaggi musicali e tematiche, mantenendo sempre al centro storie personali e una profonda attenzione alla dimensione femminile. Con “Tu cosa fai questa sera”, l’artista propone una rinnovata direzione che fonde energia, consapevolezza e un’identità sonora sempre più definita e riconoscibile.

L’intenzione di dare spazio a sonorità più ritmate e contemporanee si manifesta anche nella struttura del tour, che abbraccia l’intera penisola e culmina in due dei principali centri culturali italiani. Il Teatro Arcimboldi e l’Auditorium Parco della Musica, sedi degli eventi di dicembre, non sono solo luoghi simbolici dello spettacolo, ma anche punti di incontro per un pubblico eterogeneo e fedele, pronto ad accogliere le diverse sfaccettature della sua musica.