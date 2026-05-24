A quasi dieci anni dal terremoto del 2016 che ha colpito Norcia, la città umbra ha riaperto il suo Teatro Civico. L'inaugurazione, il 24 maggio 2026, ha visto la partecipazione di autorità come il commissario Guido Castelli, la presidente Stefania Proietti, l’arcivescovo Renato Boccardo, il sindaco Giuliano Boccanera e l’imprenditore Brunello Cucinelli. L'edificio è stato recuperato e adeguato sismicamente con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro, finanziato dalla famiglia Cucinelli tramite Art bonus. La riapertura celebrata con “Lu Santo Jullàre Françesco” di Dario Fo e Franca Rame, produzione Teatro Stabile Torino e Umbria.

Norcia: rinascita culturale e sociale

La riapertura del Teatro Civico è fondamentale per la ricostruzione di Norcia, segnata dal sisma del 2016. Guido Castelli ha sottolineato come la cultura possa diventare motore di rigenerazione economica e sociale e simbolo di coesione e identità. Ricordato il ruolo di Norcia come capofila della candidatura della Civitas Appenninica a Capitale europea della Cultura 2033.

La presidente Proietti ha definito la riapertura "il simbolo della rinascita culturale e sociale di un’intera comunità". Il sindaco Boccanera ha affermato che "restituire il teatro alla città significa restituire un pezzo di identità". Cruciale il contributo della Fondazione Cucinelli.

Il centro storico tra tradizione e turismo

Il Teatro Civico, di fine Settecento, nella storica piazza San Benedetto, è un cardine del patrimonio di Norcia. La riapertura si inserisce nel rilancio del centro storico, che include Basilica di San Benedetto (già riaperta) e Palazzo Civico (accessibile dal 21 marzo 2026 per celebrazioni benedettine). La ricostruzione ha impiegato moderne tecniche antisismiche, con sostegno privato Cucinelli.

Il turismo a Norcia si basa su tre pilastri: spiritualità (San Benedetto), escursionismo (Parco dei Monti Sibillini) e gastronomia (mostra mercato "Nero Norcia" e tartufo nero pregiato). I luoghi simbolo riaperti confermano Norcia meta d'interesse.

L’investimento nel Teatro Civico evidenzia l'importanza della sinergia pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio nelle aree sismiche. Le recenti inaugurazioni segnano una tappa fondamentale nella rinascita culturale ed economica di Norcia.