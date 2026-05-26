I Nothing But Thieves, acclamata formazione rock britannica, si preparano a fare il loro attesissimo ritorno sulla scena musicale con un nuovo e promettente progetto discografico. La band ha ufficialmente annunciato l’uscita del loro prossimo album, intitolato ‘Stray Dogs’, che sarà disponibile per il pubblico a partire dal 25 settembre. Questo nuovo lavoro segna un capitolo significativo nella carriera del gruppo, che lo scorso anno ha celebrato il suo decimo anniversario, consolidando la propria presenza nel panorama musicale internazionale. L'anticipazione di questo album è affidata al singolo ‘Evolution’, già in intensa rotazione radiofonica, che offre un assaggio della direzione artistica intrapresa.

Il brano si distingue per la sua notevole versatilità, dimostrando la capacità dei Nothing But Thieves di spaziare con maestria tra generi diversi. La composizione è caratterizzata da un ritmo coinvolgente, da voci potenti e da chitarre energiche, elementi che incarnano lo stile distintivo della band e la sua continua ricerca sonora. Per la registrazione di ‘Stray Dogs’, il gruppo ha scelto di tornare agli Angelic Studios, un luogo di grande valore simbolico, essendo lo stesso studio che aveva ospitato la creazione del loro album di debutto. Questa scelta sottolinea un desiderio di riconnettersi con le proprie radici artistiche e l'energia primordiale che ha contraddistinto i loro esordi.

Il “The Stray Dogs Tour” e l’unica tappa italiana a Milano

L'annuncio del nuovo album è accompagnato dalla conferma di un tour mondiale che porterà i Nothing But Thieves sui palchi di diverse città. Per i fan italiani, l'attesa è destinata a concentrarsi su un evento di particolare rilevanza: l'unica data nel nostro Paese. Il concerto si terrà domenica 24 gennaio 2027, e la prestigiosa location scelta per questo appuntamento esclusivo è l'Unipol Forum di Milano. Questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per il pubblico italiano di vivere dal vivo l'energia e l'innovazione musicale della band, assistendo alla presentazione dei nuovi brani di ‘Stray Dogs’ e riascoltando i successi che hanno segnato la loro carriera.

La disponibilità dei biglietti seguirà una tempistica ben definita: gli utenti iscritti al programma My Live Nation avranno la possibilità di accedere a una prevendita esclusiva a partire dalle ore 11 di giovedì 4 giugno. Successivamente, la vendita generale sarà aperta a tutti gli interessati dalle ore 11 di venerdì 5 giugno. I tagliandi potranno essere acquistati attraverso i principali circuiti di ticketing online, inclusi Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com. Si consiglia di procedere all'acquisto tempestivamente, data la natura di evento unico e l'elevata richiesta prevista.

Un ritorno alle origini per la band britannica e nuove sonorità

Con il progetto ‘Stray Dogs’, i Nothing But Thieves hanno intrapreso un percorso che li vede tornare alle proprie radici musicali, un elemento chiave che ha guidato la scelta di registrare l'album negli stessi studi che avevano visto nascere il loro primo lavoro discografico.

Questa decisione non è solo un gesto nostalgico, ma un vero e proprio statement artistico, volto a riscoprire e valorizzare l'essenza del loro sound. Il singolo ‘Evolution’ è un chiaro esempio di questa filosofia, riflettendo la continua e audace ricerca sonora del gruppo. Il brano dimostra la loro innata capacità di fondere in maniera coesa elementi puramente rock con influenze moderne e sperimentali, creando un sound fresco e riconoscibile. Il tour mondiale, che include la tanto attesa tappa milanese, non è solo un'occasione per promuovere il nuovo album, ma segna un vero e proprio nuovo capitolo nella già ricca carriera della band. I Nothing But Thieves sono pronti a presentare dal vivo non solo i brani inediti di ‘Stray Dogs’, ma anche a riproporre i grandi successi che li hanno resi celebri a livello internazionale, garantendo uno spettacolo completo e coinvolgente per tutti i loro fan.