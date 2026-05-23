Il Premio per la migliore sceneggiatura della settantanovesima edizione del Festival di Cannes è stato conferito a Notre Salut (Un uomo del suo tempo), film diretto da Emmanuel Marre. La giuria, presieduta dal regista Park Chan‑wook, ha attribuito questo importante riconoscimento, confermando la centralità della manifestazione nel panorama cinematografico internazionale.

La cerimonia di premiazione ha visto trionfare l'opera di Marre tra una ricca selezione di film internazionali. Tale scelta evidenzia il valore attribuito dalla giuria alla qualità della scrittura e alla distintiva capacità narrativa presenti in Notre Salut (Un uomo del suo tempo).

Il Prestigio del Festival di Cannes

Giunto nel 2026 alla sua settantanovesima edizione, il Festival di Cannes si svolge annualmente sulla Costa Azzurra. Dal 1946, l'evento è un punto di riferimento globale per il cinema d’autore, vetrina per registi, sceneggiatori, attori e produzioni mondiali. La presenza di giurati internazionali, come il presidente Park Chan‑wook, accresce la credibilità e il prestigio dei riconoscimenti.

Il premio per la sceneggiatura è tra i più attesi del palmarès, poiché valorizza la qualità del soggetto, la struttura narrativa e l'innovazione nel linguaggio del cinema contemporaneo, elementi cruciali per l'arte cinematografica.

Il Riconoscimento a Emmanuel Marre

Notre Salut (Un uomo del suo tempo) si inserisce nella filmografia di Emmanuel Marre come esempio di cinema attento alla scrittura e alla dimensione umana.

Il riconoscimento a Cannes rappresenta un traguardo significativo per il regista, consolidando la sua capacità di attrarre l'attenzione internazionale sulle proprie opere.

Storicamente, la sezione sceneggiature del festival ha premiato autori che hanno spesso anticipato tendenze o consolidato carriere. L'edizione 2026, con l'affermazione di Marre, prosegue questa tradizione, aggiungendo il suo nome alla lista di cineasti che hanno trovato nel festival francese un'importante consacrazione professionale.