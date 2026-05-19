Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a un evento speciale: la Notte dei Musei. Sabato 23 maggio, il sito museale aprirà eccezionalmente in orario serale, offrendo ai visitatori l'opportunità di accedere con un biglietto simbolico di appena 1 euro. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della manifestazione nazionale che coinvolge numerosi luoghi della cultura in tutta Italia, promuovendo un'esperienza culturale accessibile e coinvolgente.

Dettagli dell'apertura serale straordinaria

L'apertura ordinaria del museo si concluderà alle ore 19:00, secondo le consuete modalità di accesso.

Tuttavia, a partire dalle ore 19:30 e fino all'1:00, il pubblico potrà visitare lo storico complesso borbonico usufruendo del biglietto speciale. L'ultimo ingresso sarà consentito entro le ore 23:30, garantendo a tutti la possibilità di immergersi nell'atmosfera unica dell'evento. Durante la serata, i partecipanti avranno modo di ammirare l'imponente collezione di rotabili storici e di prendere parte a tour guidati che illustreranno la ricca storia e il prezioso patrimonio industriale ferroviario custodito nel museo. L'esperienza sarà ulteriormente arricchita da momenti musicali, con postazioni dedicate strategicamente dislocate lungo l'area museale, pensate per creare una suggestiva armonia con l'ambiente notturno.

Servizi e l'impegno della Fondazione FS Italiane

Per assicurare il massimo comfort ai visitatori, durante l'apertura serale resteranno pienamente operativi i servizi di ristoro. Il bistrot, la pizzeria delle Terrazze Pietrarsa e il Caffè Bayard saranno a disposizione fino alle ore 24:00, offrendo un'ampia scelta per una pausa. Questa speciale iniziativa, promossa con dedizione dalla Fondazione FS Italiane, rappresenta un'ulteriore e preziosa occasione per vivere il museo in una fascia oraria insolita, valorizzando in modo significativo il suo inestimabile patrimonio storico e culturale. La Notte dei Musei si conferma così un appuntamento fondamentale per avvicinare un pubblico sempre più vasto alla storia ferroviaria italiana, rendendo l'accesso alla cultura più democratico grazie al prezzo estremamente accessibile del biglietto serale.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: un gioiello industriale

Incantevolmente situato tra le città di Napoli e Portici, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si erge come uno dei più significativi poli museali ferroviari a livello nazionale. Il vasto complesso si estende su una superficie di circa 36.000 metri quadrati, ospitando al suo interno una delle più importanti e complete collezioni di locomotive storiche e materiale rotabile di tutta Europa. La gestione e la costante valorizzazione di questo straordinario patrimonio sono affidate alla Fondazione FS Italiane, che con il suo operato ne assicura la promozione e la conservazione per le future generazioni, consolidando il ruolo del museo come custode della memoria industriale del Paese.