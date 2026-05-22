Sabato 23 maggio 2026 avrà nuovamente luogo la Notte Europea dei Musei, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa e che permetterà l'accesso ai luoghi di cultura in orario straordinario e al prezzo simbolico di 1 euro.

L'obiettivo è quello di promuovere e incentivare l'approccio ai luoghi di cultura, e permettere a tutti di conoscere la ricchezza del patrimonio culturale del territorio: visite guidate, laboratori e mostre che daranno vita ad una serata all'insegna della condivisione e della scoperta.

Oltre all'apertura serale, saranno eccezionalmente organizzati anche altri eventi concomitanti per rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, come ad esempio concerti, esibizioni, performance e proiezioni per coinvolgere visitatori di tutte le età.

La sedicesima edizione della Notte Europea dei Musei

Questo progetto nasce nel 1999 da un'idea del Ministero della Cultura francese, che però prese d'ispirazione un evento tedesco di qualche anno prima. Inizialmente limitato alla Francia, venne poi proposto e approvato anche dal Consiglio d'Europa: la data viene scelta sempre in relazione alla vicinanza con il 18 maggio, la Giornata internazionale dei Musei, e la direzione dell'evento viene affidata ai singoli Ministeri della Cultura di ciascun paese aderente.

La Notte Europea dei Musei è un evento culturale annuale che permette di attrarre anche quella fascia della popolazione che solitamente è più restia ad approcciare ai luoghi culturali: ad esempio le famiglie più svantaggiate o i giovani poco interessati.

Ogni struttura museale organizza visite ed eventuali spettacoli dal vivo anche in base alla propria disponibilità; molto spesso, infatti, eventuali mostre temporanee allestite nei musei vengono rese inaccessibili o viene comunque previsto il pagamento del biglietto di ingresso.

Alcuni degli eventi culturali organizzati dal Ministero della Cultura

Numerosi i luoghi di cultura che aderiscono all'iniziativa, e altrettanto numerosi sono gli eventi che accompagneranno questa Notte Europea dei Musei: sarà una serata all'insegna del connubio tra arte e spettacolo, con performance che comprendono musica, danza e teatro. Università, accademie, ambasciate ed enti culturali partecipano a questo evento annuale che attrae milioni di cittadini in tutta Italia.

Tra i vari eventi organizzati dal Ministero della Cultura, a Cerveteri verrà presentato ed esibito il risultato del progetto "Delfini guizzanti": a Palazzo Ruspoli si terrà una conferenza stampa che mostrerà un inedito arredo sacro etrusco, ricomposto e restaurato, con fregi di animali marini.

In Piemonte apriranno le Residenze reali sabaude, come il Castello di Agliè che renderà fruibile il Giardino del Castello arricchito da esposizioni di arte contemporanea dell'artista Jessica Carroll; presente anche un percorso espositivo con installazioni e ambienti immersivi.

A Bologna invece il Museo di Palazzo Poggi offre un'esperienza sensoriale per adulti e bambini, permettendo di scoprire posti lontani con semi, frutti e strumenti musicali provenienti da tutto il mondo: suoni, odori e colori che renderanno il museo e la collezione naturalistica ancora più coinvolgente.