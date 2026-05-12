Il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa il 23 maggio alla Notte Europea dei Musei, iniziativa che coinvolge oltre duemila istituzioni europee. La sede, la Mole Antonelliana, offre un'apertura serale straordinaria fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21). Dalle 19, l'accesso è a tariffa ridotta, un'occasione per esplorare le collezioni in un'atmosfera unica.
L'evento include tre visite guidate alla cupola della Mole Antonelliana (alle 18, 19:15 e 20:30). Alle 19:30, è prevista una visita guidata gratuita alla mostra "My name is Orson Welles", dedicata a un'icona del cinema.
La Notte Europea dei Musei a Torino
A Torino, la Notte Europea dei Musei coinvolge diverse istituzioni. Oltre al Museo Nazionale del Cinema, partecipano il Museo di Anatomia Umana, il Museo Lombroso e il Museo della Frutta del Polo Museale degli Istituti Anatomici in via Pietro Giuria. Questi musei saranno aperti dalle 10 alle 23 con ingresso gratuito.
Dalle 18, verranno organizzate visite guidate gratuite, senza necessità di prenotazione. L'iniziativa congiunta valorizza il patrimonio locale, consolidando Torino come vivace centro culturale.
Il Museo Nazionale del Cinema e la Mole Antonelliana
Fondato nel 1958, il Museo Nazionale del Cinema di Torino è tra i principali al mondo per le sue collezioni.
La Mole Antonelliana, simbolo di Torino, ospita il museo con installazioni e una raccolta permanente sulla storia del cinema.
Attrazioni includono apparecchi d'epoca, manifesti, costumi e la salita panoramica. Le mostre temporanee, come quella su Orson Welles, arricchiscono l'offerta. La Notte Europea dei Musei offre un'opportunità unica per vivere l'istituzione in un'atmosfera suggestiva, con eventi speciali serali.