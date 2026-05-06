La Bff Gallery di Milano, situata in via Ludovico Scarampo 15, inaugura la mostra "Contemporary Echoes: Rediscovering Italian Art from 1950‑1980", visitabile dal 5 maggio al 26 novembre 2026. L'evento celebra un anno dall'apertura al pubblico della galleria e ripropone un progetto espositivo già presentato con successo nel 2024 negli Stati Uniti, a New York e Washington. Curata da Renato Miracco, l'esposizione attinge dalla Collezione BFF per esplorare le diverse identità artistiche che hanno caratterizzato il cruciale periodo del secondo dopoguerra italiano.

L'iniziativa si concentra sul dialogo tra artisti italiani e americani, evidenziando le profonde interazioni culturali e sociali tra il 1950 e il 1980. Sono nove i maestri italiani in mostra: Franco Angeli, Enrico Baj, Alberto Burri, Mario Ceroli, Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio, Gianfranco Pardi, Mario Schifano ed Emilio Tadini. Le loro opere sono inserite in un percorso espositivo studiato per guidare il pubblico attraverso le esperienze storiche e sociali di quegli anni, stimolando una riflessione sulle domande del presente e sulle radici dell'arte contemporanea.

Il dialogo tra arte italiana e americana

Il progetto curatoriale di Renato Miracco mira a dimostrare come "ogni opera d’arte creata dalla generazione dal secondo dopoguerra in poi sia un palcoscenico di fronte al quale possiamo intravedere qualcosa oltre il materiale".

Miracco sottolinea l'audacia creativa di questi artisti, che "hanno rivoluzionato le aspettative del pubblico, promuovendo, spesso, un dialogo attivo tra opera e spettatore". Le opere esposte rivelano la capacità dell'arte di quel periodo di riflettere le tensioni sociali e di trasformarsi in uno strumento critico e di relazione.

L'allestimento conduce il visitatore in una scoperta che connette l'esperienza degli artisti italiani con il costante confronto con la scena artistica americana, mettendo in luce le influenze reciproche e lo sviluppo di un alfabeto compositivo innovativo tra forme e concetti.

Bff Gallery: impegno culturale e patrocini

La mostra milanese gode del patrocinio di importanti istituzioni: il Ministero della Cultura, la Regione Lombardia, il Municipio 8 del Comune di Milano, la Camera di commercio americana in Italia e il Centro Studi Americani.

Alessia Barrera, direttrice Comunicazione e Relazioni istituzionali di BFF Banking Group, ha dichiarato che "la mostra racconta l’arte come occasione di incontro e di conoscenza. Non offre risposte definitive, ma delinea traiettorie, invitando il pubblico a sostare sulle opere e a riconoscerne i riferimenti storici e stilistici". L'obiettivo è offrire un'opportunità di approfondimento, incoraggiando il dialogo interculturale e rafforzando la percezione dell'arte come patrimonio collettivo e risorsa essenziale per la crescita civile e culturale.

Un catalogo, edito da Dario Cimorelli Editore e disponibile in italiano e inglese, accompagna l'esposizione, fornendo ulteriori strumenti di analisi e riflessione.

L'iniziativa della Bff Gallery si inserisce così nel più ampio contesto di valorizzazione dell'arte italiana a livello internazionale e conferma il ruolo di Milano come crocevia culturale tra Europa e Stati Uniti.