Marco Ottaviani è stato nominato nuovo responsabile della Comunicazione del Nuovo Imaie, la collecting degli Artisti Interpreti Esecutori. Nel suo nuovo incarico riporterà direttamente al presidente Andrea Miccichè e al direttore generale Maila Sansaini.

Il suo ingresso nella sede di via Parigi 11 a Roma è previsto per lunedì 25 maggio. Ottaviani arriva da un’esperienza come portavoce del presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro e come capo dell’Ufficio Stampa della stessa organizzazione umanitaria.

Il Nuovo Imaie è una collecting fondata nel 2010 e gestita dagli artisti, che si occupa della tutela dei diritti connessi allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali diffuse attraverso radio, televisione, web ed esercizi pubblici.

L'esperienza professionale di Marco Ottaviani

Ottaviani porta con sé un bagaglio professionale significativo, maturato in particolare presso la Croce Rossa Italiana. In questa prestigiosa organizzazione umanitaria, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, fungendo da portavoce del presidente Rosario Valastro e dirigendo l'Ufficio Stampa. Queste esperienze lo hanno reso una figura riconosciuta nel campo della comunicazione istituzionale e umanitaria, consolidando le sue competenze nella gestione dell'immagine pubblica e nei rapporti strategici con i media. La sua profonda conoscenza delle dinamiche comunicative in contesti complessi sarà un asset fondamentale per il Nuovo Imaie.

Il ruolo e la missione del Nuovo Imaie

Il Nuovo Imaie, fondato nel 2010, si distingue come una collecting gestita direttamente dagli artisti. La sua missione principale è la tutela dei diritti connessi derivanti dallo sfruttamento delle opere audiovisive e musicali. L'ente garantisce che tali diritti siano rispettati per gli Artisti Interpreti Esecutori, coprendo la diffusione delle opere attraverso diverse piattaforme, quali radio, televisione, web e in esercizi pubblici. La sua attività è cruciale per il sostegno e la valorizzazione del lavoro artistico nel panorama contemporaneo, assicurando un giusto compenso per l'utilizzo delle creazioni.