Il fine settimana del 24, 25 e 26 maggio si preannuncia ricco di appuntamenti musicali in Italia, con l’arrivo di Olivia Dean, voce pop-soul internazionale che si esibirà al Magnolia di Milano domenica 26 maggio con il suo repertorio. La scena sarà animata anche da: i Marlene Kuntz il 24 maggio ad Azzano Decimo (Pordenone); l’italiano Motta agli Arcimboldi di Milano il 25 maggio; i Pooh al Circo Massimo di Roma il 25 maggio. Non mancheranno i live club: il Monk di Roma ospiterà sabato sera Santoianni, mentre Lo Stato Sociale sarà al Capitol di Pordenone venerdì 24 maggio.

A Firenze, i Myss Keta si esibiranno all’Obihall.

La vivacità della scena musicale italiana

Questi appuntamenti confermano la vivacità della scena musicale italiana, coinvolgendo teatri e club. Magnolia, Monk, Obihall e Arcimboldi sono punti di riferimento per la musica live, ospitando artisti di spicco. La distribuzione omogenea degli eventi, con generi da pop e soul a rock e indie, testimonia la molteplicità dell’offerta e il ruolo delle città italiane come crocevia di tour.

Olivia Dean: debutto e successo internazionale

Olivia Dean, classe 1999, si afferma come una delle voci più talentose del soul-pop mondiale. Il concerto milanese segna uno dei suoi primi live in Italia, dopo il successo in patria e nei festival internazionali.

Nota per timbro delicato e arrangiamenti raffinati, Dean presenterà una selezione dal suo album, valorizzando capacità vocali e scrittura musicale. L’offerta del fine settimana, dai Pooh al rock alternativo dei Marlene Kuntz, dalla scena indie di Lo Stato Sociale alle esibizioni di Myss Keta, e Motta, offre l’occasione di esplorare classici e nuove tendenze in ambienti coinvolgenti.