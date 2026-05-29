Il cinema La Perla di Napoli ha ospitato il SocialStation Movie Festival, evento che rappresenta la conclusione di un percorso educativo dedicato al cinema come strumento di cooperazione tra scuole del territorio napoletano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, Piano Nazionale promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, coinvolgendo dieci istituti scolastici nella realizzazione di cortometraggi ispirati a temi di attualità.

Il festival, ideato da NWM Network e promosso da SocialStation, realtà napoletana che integra tecnologia, creatività e cooperazione nei percorsi educativi, ha visto la partecipazione di oltre cinquecento studenti.

Durante l’evento sono stati proiettati i cortometraggi prodotti dagli istituti e, in conclusione, sono stati premiati due scuole: per la categoria scuola primaria l’IC Don Milani Dorso di San Giorgio a Cremano con il corto “Puzzle”, mentre per la scuola secondaria di primo grado l’IC Karol Wojtyla di Arzano con “Le Paure”.

Premi e Protagonisti

I premi assegnati ai vincitori consistono in telecamere professionali, pensate come strumenti per consentire la prosecuzione delle attività audiovisive avviate durante il progetto. La consegna è avvenuta per mano di Nando Misuraca (editore discografico di Suono Libero Music e responsabile Sud Italia del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti), dell’attrice e cantante Monica Marra e del videomaker Antonio Matarazzo.

Presente all’evento anche Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare, che ha dichiarato di essere stato "piacevolmente travolto dal calore degli oltre 500 studenti accorsi".

Il SocialStation Movie Festival ha rappresentato un momento di valorizzazione delle competenze acquisite dagli studenti, con l’obiettivo di stimolare responsabilità, rispetto reciproco e attenzione verso il territorio. "Il progetto ha un valore formativo e sociale di grande impatto", ha sottolineato Domenico Di Frenna, responsabile di SocialStation. L’iniziativa si è svolta nella storica sala La Perla del quartiere Bagnoli e ha coinvolto attivamente il corpo docente, riconoscendo il ruolo centrale della scuola nella promozione di percorsi educativi innovativi.

Il Progetto CIPS e l'Impegno di SocialStation

Il SocialStation Movie Festival è stato selezionato nell’ambito di CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, il piano nazionale promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. CIPS sostiene progetti che favoriscono l’educazione all’immagine e la diffusione del linguaggio audiovisivo nelle scuole, promuovendo la collaborazione tra istituti e il coinvolgimento attivo degli studenti in attività creative e formative.

SocialStation, promotore dell’iniziativa, è una realtà con sede a Napoli che si occupa di integrare tecnologia e creatività nei percorsi educativi, favorendo la cooperazione tra scuole e territorio. Il festival ha rappresentato un’opportunità per gli studenti di avvicinarsi ai mestieri del cinema e di sviluppare competenze utili per la crescita personale e professionale.