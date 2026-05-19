La trentesima edizione del 'Meeting del Mare', ideata e diretta da don Gianni Citro, si terrà nella suggestiva Baia di Lentiscelle a Marina di Camerota, in provincia di Salerno. L'evento, un appuntamento fisso nel panorama culturale del Sud Italia, è in programma da sabato 30 maggio a lunedì primo giugno 2026.

Promosso dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., il festival gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Camerota, della Camera di Commercio e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Con oltre sessanta eventi tra concerti, performance artistiche, incontri, workshop e aftershow, la kermesse conferma la sua vocazione di progetto culturale dedicato alle nuove generazioni e alla relazione tra musica, arti visive, territorio e visione civile.

Il Tema "Domani" e i Protagonisti Musicali

Il tema scelto per questa edizione è 'Domani', una parola che richiama futuro, responsabilità, immaginazione e costruzione, ma anche la necessità di interrogare il presente attraverso i linguaggi artistici.

Ogni sera, il main stage sulla spiaggia ospiterà due headliner, oltre alle esibizioni (dalle ore 18) di artisti da tutta Italia selezionati tramite open call. La serata inaugurale, sabato 30 maggio, vedrà protagonisti Ele A, artista svizzera con cittadinanza italiana nota per il suo debut album 'Pixel', e Le-One, rapper campano con oltre 125 milioni di streaming su Spotify, Disco di Platino per 'Addo staje' e Disco d'Oro per 'Yamal'.

Domenica 31 maggio sarà la volta del cantautore Giorgio Poi con la sua band e, a seguire, il dj set di okgiorgio, progetto solista di Giorgio Pesenti. La chiusura del festival, lunedì primo giugno, sarà affidata alla cantautrice italo-palestinese Tära e a Tutti Fenomeni, cantautore e produttore romano. Insieme a loro, quaranta artisti emergenti e nuove realtà della scena indipendente arricchiranno la programmazione.

Un Laboratorio Culturale nel Cuore del Cilento

Oltre alla musica, il festival offre attività di danza, incontri con i protagonisti e uno spazio dedicato all'arte, proponendo un'esperienza culturale completa.

Nato come spazio libero di espressione creativa, il Meeting del Mare si è affermato come uno dei punti di riferimento più longevi del panorama culturale del Sud Italia.

Ogni anno, migliaia di giovani, artisti emergenti e appassionati raggiungono Marina di Camerota, trasformando il territorio in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per tre giorni.

L'Open Call della Fondazione Meeting del Mare conferma la volontà di dare spazio a proposte originali, sperimentazioni e linguaggi contemporanei, mantenendo intatta la vocazione partecipativa del festival. La magnifica cornice naturale del Cilento amplifica l'esperienza, trasformando ogni edizione in un rito collettivo che unisce armoniosamente comunità, territorio e visioni artistiche.