Il Teatro dell’Opera di Roma rinnova il suo impegno con OperaCamion, l’iniziativa che porta la lirica direttamente nei quartieri della città. Il progetto prevede tappe in diverse aree urbane con la rappresentazione de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. L'obiettivo è offrire uno spettacolo accessibile, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e non necessariamente abituale frequentatore dei teatri lirici.

Curato da Fabio Cherstich e realizzato in collaborazione con l’Orchestra del Teatro dell’Opera, OperaCamion si svolgerà in vari quartieri romani.

Questa scelta mira a portare la musica operistica là dove l’offerta culturale è spesso più rarefatta, rendendo fruibili capolavori come Il Barbiere di Siviglia. L'opera è eseguita in una versione agile ed essenziale, pur mantenendo la fedeltà ai principi della grande lirica.

L'opera itinerante per la città

Nato nel 2016, OperaCamion ripropone la sua formula consolidata: uno spettacolo in piazza, allestito a bordo di un camion-palco che si trasforma in un vero e proprio teatro itinerante. Scopo primario è coinvolgere l'intera città e avvicinare nuovi pubblici all'opera. A esibirsi sono giovani cantanti selezionati dall’istituzione romana, affiancati dall’Orchestra. Il format ha ricevuto negli anni riscontri positivi sia per la qualità musicale che per il suo significativo impatto sociale.

Il calendario prevede uno spettacolo serale in ciascun quartiere, con accesso libero fino a esaurimento posti. Il Teatro dell’Opera sottolinea come questa iniziativa rappresenti un modo concreto per essere vicino alla cittadinanza, favorendo la partecipazione e la condivisione artistica anche nelle aree meno centrali della capitale.

Valore sociale e innovazione culturale

OperaCamion si configura oggi come un esempio virtuoso di avvicinamento tra l’opera e il tessuto urbano. L’esperienza romana si è distinta, sin dalla prima edizione, per la volontà di coinvolgere bambini, famiglie e nuovi segmenti di pubblico. Il Barbiere di Siviglia, una delle opere buffe più celebri di Gioachino Rossini, viene qui ripensato per una messa in scena flessibile e itinerante.

Questo garantisce una professionalità musicale elevata, anche grazie alla costante presenza dell’Orchestra del Teatro.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Roma, rafforzando il legame tra le istituzioni culturali e la comunità cittadina. OperaCamion si estende tanto nei quartieri storici quanto nelle aree costiere, assicurando una presenza capillare e una costante attenzione all'inclusione sociale attraverso la diffusione dell’opera tra le fasce di pubblico generalmente meno coinvolte nei circuiti tradizionali. Nel complesso, il progetto riconferma il ruolo del Teatro dell’Opera di Roma come polo di innovazione culturale e sociale all’interno della capitale.