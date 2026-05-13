Il Festival delle Orestiadi di Gibellina celebra il suo quarantacinquesimo anniversario con un'edizione speciale intitolata “Atti di resistenza contemporanea”. La manifestazione, punto di riferimento culturale per la Sicilia, si svolgerà a Gibellina dal 2 luglio al 2 agosto 2026, con un'anteprima il 26 e 27 giugno. Questa edizione si inserisce nel contesto del riconoscimento di Gibellina come prima Capitale italiana dell’arte contemporanea, evidenziando la sua vocazione come crocevia di dialogo tra arte, teatro, musica e impegno civile. La direzione artistica è affidata ad Alfio Scuderi.

L'apertura del festival sarà segnata dal ritorno dell'Orestea di Gibellina di Emilio Isgrò, ripensata in forma installativa per il Grande Cretto di Alberto Burri, emblema dell'arte ambientale italiana. Il cast d'eccezione include Donatella Finocchiaro, Vincenzo Pirrotta, Sandra Toffolatti, Fabrizio Falco, con la partecipazione dello stesso Isgrò e di Pietrangelo Buttafuoco. Tra gli eventi di spicco, si rendono omaggio a due centenari: Dario Fo, con lo spettacolo “Francesco Iu Santo Jullare” e un laboratorio su “Mistero buffo” curato da Marco Baliani; e Arnaldo Pomodoro, con progetti site specific e produzioni inedite legate agli spazi di Gibellina.

Una programmazione ricca tra memoria e contemporaneità

Il Festival delle Orestiadi propone un calendario variegato di eventi, confermando la sua vocazione di laboratorio culturale attento ai temi dell'attualità e della memoria. Tra gli appuntamenti più attesi, figura lo spettacolo “Autoritratto” dedicato a Roberto Andò, curato da Vincenzo Trione, e il progetto “Qui la vita non è altrove”, realizzato in collaborazione con Mimmo Paladino e la voce di Toni Servillo. Il teatro contemporaneo sarà rappresentato da opere come “Metadietro” di Antonio Rezza, “Antenati” di Marco Paolini e la rivisitazione de “Il Cimbelino” da Shakespeare con Giacomo Cuticchio.

Il programma culminerà con un concerto d'eccezione che vedrà protagonisti Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Marco Baliani e Antonio Dimartino, ospitato nel suggestivo scenario del Cretto di Burri.

Il 19 luglio, la memoria di Paolo Borsellino sarà onorata attraverso “Felicissima”, uno spettacolo dedicato a Felicia Impastato, con Federica D’Amore e la regia di Claudio Zappalà, a testimonianza dell'attenzione del festival per le grandi storie civili contemporanee.

Il contesto di Gibellina e la storia delle Orestiadi

Gibellina, divenuta simbolo della rinascita artistica dopo il terremoto del 1968, accoglie il Festival delle Orestiadi dal 1981. La manifestazione si svolge principalmente presso il Baglio di Stefano e il Cretto di Burri, un'opera imponente che testimonia la forza della memoria collettiva e la capacità di rigenerazione culturale. Nel corso degli anni, le Orestiadi hanno promosso un dialogo costante tra discipline e artisti, affermandosi come punto di riferimento nazionale per le pratiche artistiche contemporanee e l'impegno sociale.

Il festival, nato da un'intuizione di Ludovico Corrao, ha saputo connettere spettacolo, arti visive e letteratura, ospitando a Gibellina artisti e compagnie di fama internazionale. Il riconoscimento del 2026 come Capitale dell’Arte Contemporanea rappresenta un traguardo significativo per la comunità e per il festival stesso, che continua a rinnovarsi promuovendo atti di resistenza culturale e civile sul territorio. La quarantacinquesima edizione conferma il ruolo preminente delle Orestiadi nel panorama culturale italiano, offrendo un programma che unisce tradizione, innovazione e profonda riflessione sui temi contemporanei.