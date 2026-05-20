Il nuovo servizio ferroviario di lusso Orient Express La Dolce Vita collegherà Roma e Istanbul a partire da maggio 2025. Frutto della collaborazione tra Trenitalia-Gruppo FS Italiane, Arsenale Spa, Accor (detentore del marchio Orient Express) e Fondazione FS, il viaggio di otto giorni si estenderà per 1.400 chilometri attraverso cinque Paesi: Italia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Turchia, con tappe in città storiche come Venezia, Zagabria, Sarajevo, Belgrado e Istanbul.

L'esperienza a bordo del treno Orient Express La Dolce Vita offre l'opportunità di rivivere l'epoca d'oro dei viaggi su rotaia, unendo la tradizione del mitico treno all'eleganza italiana.

Con suite e ristorazione di alto livello, il servizio mira a una clientela internazionale, celebrando il viaggio "come forma d’arte e incontro tra civiltà". La tratta Roma-Istanbul sarà un punto di forza della stagione 2025, affiancando altri itinerari italiani.

Il percorso tra storia e cultura

Il percorso dell'Orient Express La Dolce Vita prende il via da Roma Termini, proseguendo verso Venezia, e attraversando Zagabria (Croazia), Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) e Belgrado (Serbia), fino a Istanbul. Ogni tappa è scelta per il suo valore storico e artistico, offrendo ai viaggiatori esperienze culturali con escursioni locali. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio europeo e promuovere un turismo sostenibile in modalità slow travel, connettendo capitali ricche di storia.

Eredità e innovazione italiana

L'Orient Express è da sempre simbolo di viaggi di lusso, con la sua versione storica che collegava Parigi a Istanbul dal 1883, divenendo una vera leggenda. Il nuovo La Dolce Vita reinterpreta questa eredità in chiave contemporanea, con un design ispirato agli anni Sessanta italiani e servizi meticolosi. La collaborazione tra partner italiani e internazionali fonde la visione storica con le esigenze del viaggiatore moderno. Le carrozze, rinnovate con attenzione a sostenibilità e raffinatezza, accoglieranno fino a sessanta passeggeri in suite doppie e un ristorante gourmet. Questo progetto rafforza il ruolo dell'Italia negli itinerari culturali europei.