Il progetto fotografico "Oriri" del palermitano Francesco Bellina approda in Francia, ospitato dall’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia. L’esposizione, curata da Rosa Cascone, indaga la tratta di esseri umani tra Africa occidentale ed Europa, focalizzandosi sui legami che precedono le traiettorie migratorie. La mostra sarà inaugurata il 27 maggio 2026 alle ore 18:00 e rimarrà accessibile al pubblico con ingresso gratuito fino al 17 luglio 2026. Attraverso fotografie, video e testimonianze, Bellina evita la spettacolarizzazione della violenza, concentrandosi sulle origini culturali, sociali e spirituali del fenomeno.

Mette in luce le dimensioni meno visibili dello sfruttamento, esplorando il ruolo dei rituali religiosi e dei legami simbolici che creano assoggettamento.

"Oriri": il viaggio e il significato

Il progetto "Oriri" è un viaggio dalla Sicilia a Benin City, in Nigeria, che segue la rotta di migliaia di vittime. Bellina mostra come molte donne siano costrette allo sfruttamento tramite vincoli fisici e spirituali, imposti da riti iniziatici locali. Il termine "oriri", che significa "incubo", rappresenta il fardello di sofferenza materiale e psicologica. Le opere di Bellina, con testimonianze e video, narrano la complessità evidenziando le interconnessioni tra religione, criminalità organizzata e povertà.

Fruizione e valore artistico all'Istituto di Marsiglia

Per una fruizione più profonda dei temi della tratta, l’artista guiderà i visitatori con una narrazione diretta di ogni opera, disponibile tramite la piattaforma digitale ArtUP. L’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, in via 6 Rue Fernand Pauriol, promuove cultura italiana e dialogo interculturale. Ospitando "Oriri", rafforza il suo impegno nella narrazione consapevole delle migrazioni, offrendo un confronto diretto con l'autore e valorizzando la testimonianza artistica.