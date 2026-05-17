Un'opera dello street artist OrlandO è comparsa questa mattina al Salone del Libro di Torino, durante una delle giornate più significative della manifestazione. Il disegno, esposto presso il Lingotto Fiere, raffigura una caricatura dello scrittore israeliano David Grossman mentre regge un cartello con la scritta in inglese: “It’s genocide. And it’s not over…”. L'immagine è completata da una piccola bandiera palestinese sulla gamba della figura.

L'opera si richiama direttamente alle parole di David Grossman, che in un'intervista ha dichiarato: “a Gaza è genocidio”, spiegando di non potersi più trattenere dall'usare tale espressione.

L'intervento segue un'azione simile di OrlandO nel 2025, quando una bandiera palestinese con una citazione di Primo Levi fu esposta sul tetto dello stesso spazio espositivo.

Gli appuntamenti e i protagonisti del Salone

La presenza di David Grossman al Salone è stata arricchita dalla presentazione, avvenuta oggi, dei prestigiosi “Meridiani Mondadori” a lui dedicati. L'evento si è inserito in un programma particolarmente ricco per la penultima giornata della rassegna torinese, in concomitanza con l'esposizione del disegno di OrlandO.

Il palinsesto ha visto la partecipazione di autori internazionali di spicco come Irvine Welsh, Peter Cameron e Boualem Sansal. A questi si sono aggiunti nomi di rilievo del panorama culturale italiano, tra cui Fiorello, Lino Banfi, Luca Zingaretti, Massimo Recalcati, Zerocalcare, Fabrizio Bentivoglio e Luca Carboni.

Il Salone del Libro si conferma un punto di riferimento cruciale per la scena letteraria, attirando un vasto pubblico al Lingotto.

David Grossman e la storia del Salone

David Grossman, nato a Gerusalemme nel 1954, è riconosciuto come uno degli autori di lingua ebraica più influenti e tradotti a livello globale. La sua produzione letteraria, che include romanzi, saggi e libri per ragazzi, esplora temi complessi come il conflitto israelo-palestinese, la memoria e la dignità umana. L'inclusione delle sue opere nei “Meridiani” Mondadori testimonia la sua rilevanza nel panorama letterario contemporaneo.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino, nato nel 1988, ha sede al Lingotto, ex stabilimento Fiat riconvertito in polo fieristico e culturale.

L'edizione 2026 prosegue la tradizione di ospitare grandi incontri con autori internazionali e italiani, ampliando il dibattito su temi letterari e di attualità. Interventi artistici come quello di OrlandO arricchiscono l'offerta, stimolando una riflessione visiva e pubblica su tematiche globali.