L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato significative modifiche ai regolamenti per l'edizione 2027 degli Oscar, introducendo nuove norme che riguardano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, i criteri di ammissibilità per i film internazionali e le candidature attoriali multiple. Queste decisioni riflettono la volontà di affrontare le profonde trasformazioni in atto nell'industria cinematografica, bilanciando l'innovazione tecnologica con la tutela della creatività umana e promuovendo una maggiore inclusione globale.

L'Academy e l'intelligenza artificiale: centralità dell'autore umano

Le nuove direttive stabiliscono chiaramente che, a partire dagli Oscar 2027, non saranno ammessi copioni interamente generati da intelligenze artificiali né interpretazioni affidate ad attori sintetici. La priorità è data all'autorialità umana: nelle categorie di recitazione, saranno considerati ammissibili solo i ruoli che possano essere dimostrati come interpretati da esseri umani, con il loro consenso, e che siano accreditati nei titoli di coda ufficiali del film. Lynette Howell Taylor, presidente dell'Academy, ha ribadito che "Humans have to be at the center of the creative process", sottolineando l'impegno a preservare il ruolo centrale dell'uomo nella creazione artistica.

L'Academy si riserva inoltre il diritto di richiedere alle produzioni ulteriori informazioni sulla natura e l'entità dell'utilizzo dell'IA, valutando caso per caso anche le prestazioni che combinano l'apporto umano con la tecnologia CGI.

Riforma per il miglior film internazionale e nuove opportunità

La categoria del miglior film internazionale, spesso criticata per le sue limitazioni e per le potenziali interferenze politiche nelle selezioni nazionali, subirà una profonda riforma. Oltre alle tradizionali candidature presentate dai comitati nazionali o regionali, un film potrà ora qualificarsi per la corsa all'Oscar se avrà vinto un premio principale in uno dei sei festival cinematografici riconosciuti: Berlino, Busan, Cannes, Sundance, Toronto e Venezia.

Questa apertura permetterà a opere acclamate come "Yellow Letters" di İlker Çatak, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino e interpretato in turco, o "Shame and Money" di Visar Morina, dramma in lingua albanese premiato al Sundance, di concorrere indipendentemente dalla scelta di candidatura dei rispettivi Paesi di produzione. Un'altra novità significativa è che la nomination sarà attribuita direttamente all'opera e non al Paese, e il riconoscimento verrà conferito al regista e al team creativo, valorizzando così l'arte al di là delle dinamiche nazionali.

Candidature multiple per gli attori e altre disposizioni

Un'altra importante novità riguarda le categorie di recitazione, dove l'Academy reintroduce la possibilità per un attore di essere candidato nella stessa categoria per più film diversi nello stesso anno.

Questa regola, già in vigore agli albori degli Oscar – come dimostra il caso di Norma Shearer nel 1930, candidata per "La Divorziata" e "Their Own Desire" – permetterà a talenti contemporanei di competere con più ruoli. Ad esempio, Paul Mescal avrebbe potuto gareggiare come protagonista sia per "Hamnet" che per "The History of Sound" nell'edizione 2026, e Sebastian Stan per "The Apprentice" e "A Different Man" nel 2024. Infine, sono state introdotte specificazioni anche per le canzoni originali: quelle che debuttano nei titoli di coda saranno ammesse solo se la prima nota si sovrappone con almeno gli ultimi quindici secondi del film.

Questa revisione annuale dei regolamenti degli Oscar mira a trovare un equilibrio tra la tradizione del premio, le innovazioni tecnologiche e l'esigenza di un fair play internazionale, garantendo che l'autorialità umana rimanga il fulcro del processo creativo e che la selezione delle opere rifletta un panorama cinematografico sempre più globale e diversificato.