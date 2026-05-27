La Stagione sinfonica 2026-2027 del Teatro Regio Torino e della Filarmonica TRT, dal 12 novembre 2026 al 17 maggio 2027, propone otto appuntamenti dal respiro europeo e dall’anima eclettica. Il cartellone unisce la grande tradizione sinfonica a preziose riscoperte e ai linguaggi del presente.

Sul podio si alterneranno il direttore musicale Andrea Battistoni e bacchette emergenti e affermate. L'Orchestra del Teatro Regio (con Coro del Teatro e Coro di voci bianche in alcuni programmi) e la Filarmonica TRT saranno protagoniste. Il cast include voci di prestigio e solisti d’eccezione quali il compositore Davide “Boosta” Dileo, la violinista Anna Tifu e il "gigante del pianoforte" Grigory Sokolov, attesissimo per un recital a sorpresa.

La Stagione conferma la capacità del Teatro Regio di offrire un programma musicale di alta qualità e di respiro internazionale, integrando grandi ritorni, riscoperte e nuove sonorità. La programmazione è concepita in stretta relazione con la stagione d’opera, creando un percorso artistico organico e coerente che dialoga tra repertori, epoche e linguaggi diversi.

I concerti: un viaggio tra generi e epoche

Gli otto appuntamenti offrono un variegato percorso musicale: “Estasi” (12 novembre), “Fusioni” (18 gennaio), “Assoluto” (15 febbraio, recital Sokolov), “Orizzonti” (22 febbraio), “Gloria” (12 marzo), “Iride” (12 aprile), “Destino” (28 aprile) e “Radici” (17 maggio). Ogni concerto esplora tematiche specifiche, confermando il dialogo tra tradizione e innovazione.

Il Teatro Regio Torino: un polo culturale storico e innovativo

Il Teatro Regio di Torino, gestito dalla Fondazione Teatro Regio dal 1973, è un centro culturale di lungo respiro. La sua storia risale al gennaio 1741, con il nuovo edificio inaugurato nel 1973. Questa identità storica è rinnovata da stagioni sinfoniche variegate e internazionali, capaci di confrontarsi con repertori diversi, solisti internazionali e percorsi contemporanei.