Il Teatro Regio di Parma annuncia la stagione d’opera 2027 con otto titoli: sei opere, un concerto e un’operetta. L’offerta include cinque nuovi allestimenti, quattro coproduzioni e due nuove opere. L’inaugurazione è il 22 gennaio con "Boris Godunov" di Modest Musorgskij, che torna al Regio dopo trentaquattro anni. Il nuovo allestimento, interno, vedrà la regia di Leo Muscato e la direzione di James Conlon con la Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio. Giorgi Manoshvili debutta nel ruolo principale.

A febbraio, un nuovo allestimento di "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, coproduzione con il Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, sarà diretto da Sebastiano Rolli (regia di Pier Francesco Maestrini).

Protagonisti: Amartuvshin Enkhbat, Rosalia Cid e Liparit Avetisyan. Ad aprile, "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini tornerà nella produzione di Pier Luigi Pizzi, diretta da Renato Palumbo con l’Orchestra Filarmonica Italiana e interpretata da Carolina López Moreno, Piero Pretti, Valentina Pernozzoli e Alessandro Luongo. Per la prima volta al Regio, "La clemenza di Tito" di Wolfgang Amadeus Mozart, dopo il debutto al Ravenna Festival, sarà presentata con la regia di Chiara Muti e la direzione di Ottavio Dantone con l’Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini". Protagonisti Ilker Arcayürek e Mariangela Sicilia.

Programmazione 2027: novità e anniversari

Tra le novità del 2027 spiccano "L’anno che verrà", omaggio a Lucio Dalla, e "Veleno" di Gaia Aloisi, vincitrice del bando Siae "Giovani compositori in scena".

Tali produzioni valorizzano la nuova creatività musicale del Teatro Regio. A maggio, "Regio198" celebrerà il 198° anniversario dell’inaugurazione del teatro (maggio 1829) con un concerto degli artisti dell’Accademia Verdiana e del Coro di voci bianche. La stagione si chiuderà a dicembre con l’operetta "La Principessa Sissi" di Alessandro Nidi e Corrado Abbati.

Biglietti disponibili con prelazioni, nuovi abbonamenti e vendita libera. Tali iniziative coinvolgono il pubblico in percorsi di formazione e avvicinamento all’opera tramite l’Accademia Verdiana e il Coro di voci bianche.

Il Regio di Parma: storia e futuro

Inaugurato il 16 maggio 1829, il Teatro Regio di Parma è un’istituzione culturale di spicco.

Nel maggio 2026 ha celebrato il suo 197° anniversario con eventi che hanno valorizzato la tradizione lirica e il legame col territorio, inclusi visite guidate in costume e il concerto "Regio197" con giovani talenti dell’Accademia Verdiana e del Coro di voci bianche. Storicamente, il Regio ha ospitato capolavori di Donizetti, Verdi, Bellini, Puccini, Bizet e Rossini, affermandosi nella produzione lirica italiana. Le celebrazioni annuali rafforzano il dialogo tra passato e futuro, tramite l’Accademia Verdiana e il coinvolgimento di giovani. L’offerta 2027 riflette questa identità, unendo classici, sperimentazione e contemporaneità nel contesto del Regio, che coniuga qualità artistica e partecipazione cittadina.