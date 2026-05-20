Il Tribunale di Livorno ha assolto Ozmo dall’accusa di imbrattamento e deturpamento per un intervento sulla Fonte di San Cerbone a Baratti (Piombino), tra il 24 e il 25 giugno 2022. La sentenza, del 20 maggio 2026, ha riconosciuto che i disegni possiedono un valore culturale, mirati a valorizzare il luogo e non un deturpamento.

L’opera, due grandi medaglioni raffiguranti monete etrusche con la testa di Medusa, era un intervento site-specific ispirato al Tesoro di Populonia, esposto localmente. La Soprintendenza aveva contestato l’intervento, ritenendolo illecito su struttura storica e chiedendo il ripristino.

La difesa di Ozmo ha dimostrato, con consulenza storica, che la fontana medievale era stata distrutta decenni prima e rimpiazzata da struttura priva di valore e abbandonata. Il giudice ha accolto tale ricostruzione, riconoscendo il valore culturale dell'opera e la sua incompatibilità con deturpamento o imbrattamento.

La sentenza e la street art

Il PM aveva richiesto l’assoluzione, proponendo in subordine la riqualificazione come imbrattamento (art. 639 c.p.). Il contesto storico della fontana, priva di valore e abbandonata, fu cruciale. Apprezzata dal sindaco di Piombino e dalla direttrice del museo, Carolina Megale. L’opera fu vandalizzata, ripristinata da Ozmo, ma rimossa nell’aprile 2023 dalla Soprintendenza.

Ozmo ha espresso soddisfazione per la sentenza, definendola un precedente storico per il riconoscimento dell’arte pubblica nel Codice dei Beni Culturali. Ha evidenziato il valore culturale della sua arte e l’attenzione negli interventi. Ha però sottolineato il paradosso: a tre anni dalla rimozione, la fontana “della sua infanzia” è di nuovo abbandonata e imbrattata.

Contesto storico e impatto

La baia di Baratti, a Piombino, è ricca di testimonianze etrusche e romane. Il sito di Populonia è noto per importanti reperti, incluso il Tesoro di Populonia, conservato localmente. L’opera di Ozmo ha ripreso due monete del tesoro, con Medusa, legando arte contemporanea e patrimonio locale.

Il dibattito sull’intervento, tra apprezzamento della comunità e posizione della Soprintendenza, riflette l’interazione tra artisti e spazi pubblici degradati.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla fontana di San Cerbone, oggetto di riflessioni su valorizzazione e tutela. Questa sentenza, nel contesto dell’arte urbana in Italia, potrà influenzare casi simili, riconoscendo il valore culturale della street art oltre l’impatto materiale.