La Certosa di San Lorenzo a Padula, sito patrimonio Unesco, inaugura dal primo giugno una nuova stagione di servizi museali integrati. L'iniziativa, presentata nella Sala del Refettorio, introduce un biglietto unico per il sistema museale cittadino e percorsi di visita ampliati, frutto della collaborazione tra Ministero della Cultura, Direzione regionale Musei nazionali Campania, Comune di Padula e Consorzio stabile Aion.

Le novità includono il riallestimento del Quarto del Priore e le prossime riaperture della Biblioteca e delle ex celle dei monaci, destinate a ospitare installazioni di arte contemporanea nell'ambito del progetto 'Le opere e i giorni', arricchendo l'offerta culturale del sito.

Il calendario estivo della Certosa sarà ricco di eventi culturali e di spettacolo con artisti di spicco come Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e i Modena City Romblers, affiancati da appuntamenti di danza contemporanea.

"L’Oltre": danza, digitale e memoria in Certosa

Tra gli eventi di punta, la rassegna "L’Oltre. Danza, digitale e memoria nei luoghi di passaggio" animerà la Certosa il 25 e 26 luglio 2026. Promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e finanziato dal Ministero della Cultura, il progetto mira a valorizzare il patrimonio tramite danza contemporanea e tecnologie digitali.

Il programma di "L’Oltre" prevede, in entrambe le giornate, mostre fotografiche e spettacoli di danza contemporanea con la partecipazione di compagnie come Borderlinedanza, Artgarage e ARB Dance Company, che presenteranno coreografie di Claudio Malangone, Emma Cianchi, Micha van Hoecke e Francesco Annarumma.

L'ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito, offrendo un'esperienza artistica innovativa e inclusiva.

Le autorità hanno espresso favore per questa fase. L'assessore regionale al Turismo, Vincenza Maraio, ha sottolineato l'ingresso di Padula in una nuova fase della promozione turistica. La sindaca Michela Cimino ha definito l'iniziativa un passo importante nel rilancio turistico e culturale del territorio. La direttrice dei Musei nazionali Campania, Luigina Tomay, ha evidenziato l'obiettivo di offrire una fruizione unitaria delle testimonianze monumentali più significative grazie alla gestione integrata del sistema museale.