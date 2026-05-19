I Parchi Archeologici di Paestum e Velia hanno lanciato un progetto congiunto per la raccolta del 5x1000, volto a destinare i fondi alla tutela e valorizzazione dei due importanti siti storici della Campania. L'iniziativa, presentata il 19 maggio 2026, nasce da un accordo tra le direzioni dei parchi per promuovere attivamente questo contributo fiscale tra i cittadini.

Il progetto intende sensibilizzare il pubblico sull'importanza di sostenere il patrimonio culturale attraverso il meccanismo del 5x1000, che permette ai contribuenti di devolvere una quota dell'imposta sul reddito a enti di interesse sociale e culturale.

I fondi raccolti saranno impiegati per interventi essenziali di manutenzione, restauro e per attività di valorizzazione dei siti di Paestum e Velia, celebri per il loro inestimabile valore archeologico e storico.

L'accordo per la valorizzazione del patrimonio

L'intesa tra i due parchi prevede una specifica campagna informativa indirizzata a visitatori e residenti, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sulle opportunità offerte dal 5x1000. Le direzioni hanno evidenziato come questa raccolta fondi sia uno strumento cruciale per assicurare la conservazione e la piena fruizione dei beni archeologici. È stato sottolineato che "l'obiettivo è coinvolgere la comunità nella tutela di un patrimonio che appartiene a tutti".

Paestum e Velia si annoverano tra i siti archeologici più significativi della Campania, riconosciuti per la presenza di maestosi templi, resti di antiche città e preziose testimonianze delle civiltà greca e romana. Questa iniziativa congiunta rappresenta un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale italiano.

I siti archeologici di Paestum e Velia

Gestiti dal Ministero della Cultura, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia costituiscono due dei principali poli di attrazione turistica e culturale della regione. Paestum è universalmente nota per i suoi templi dorici eccezionalmente conservati, mentre Velia è celebre per essere stata la sede dell'antica scuola eleatica di filosofia.

Entrambi i siti sono inclusi nella prestigiosa lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e offrono percorsi di visita, attività didattiche e iniziative di divulgazione per un vasto pubblico.

La gestione dei due parchi è focalizzata sulla conservazione, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione attraverso eventi e progetti culturali mirati. L'introduzione del 5x1000 si inserisce in questo quadro come un ulteriore e strategico strumento per sostenere le attività di tutela e promozione di questi inestimabili siti archeologici.