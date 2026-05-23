La 79ª edizione del Festival di Cannes si è conclusa il 23 maggio 2026, assegnando la Palma d'oro al film 'Fjord' del regista rumeno Cristian Mungiu. Questo prestigioso riconoscimento segna la seconda vittoria per Mungiu, che aveva già trionfato a Cannes diciannove anni fa, nel 2007, con '4 mesi, 3 settimane, 2 giorni'. La giuria, presieduta da Park Chan Wook, ha evidenziato come l'universo glamour della kermesse si sia costantemente intrecciato con la realtà globale, portando alla ribalta temi urgenti come le guerre, le disuguaglianze e i diritti a rischio, con riferimenti espliciti a contesti quali la Russia, la Palestina e il Rwanda.

Il film 'Fjord', interpretato da Sebastian Stan e Renate Reinsve, narra la vicenda di una coppia di immigrati nella Norvegia rurale che si trova sotto accusa per i metodi educativi adottati nei confronti dei figli. Nel suo discorso di ringraziamento, Mungiu ha sottolineato l'importanza del cinema nel “parlare di temi rilevanti” che “ci aiutano a capire la direzione in cui sta andando il mondo”. Ha inoltre aggiunto: “Ciò che percepisco è che le società odierne sono frammentate, radicalizzate. E questo film è anche un impegno contro ogni forma di fondamentalismo. È un messaggio di tolleranza, di inclusione, di empatia”. La pellicola, ispirata a recenti casi reali, si propone come uno studio sulle profonde divisioni tra valori progressisti e tradizionali, seguendo la famiglia Gheorghiu, evangelici rumeni trasferiti in una comunità norvegese, la cui rigida educazione religiosa dei figli genera preoccupazioni a scuola.

Messaggi Politici e Altri Riconoscimenti a Cannes

La cerimonia finale ha amplificato gli echi delle tensioni internazionali attraverso i messaggi politici dei premiati. Il regista russo dissidente Andrei Zviagintsev, vincitore del Grand Prix per il film 'Minotaur', ha rivolto un appello diretto al Presidente russo Vladimir Putin: “Milioni di persone su entrambi i lati della linea sognano una sola cosa: che i massacri finiscano finalmente. E l’unica persona che può porre fine a questa carneficina è il Presidente della Federazione Russa. Ponete fine a questa carneficina! Il mondo intero lo sta aspettando”. Questo intervento ha ribadito la rilevanza del film nel contesto geopolitico attuale.

Tra gli altri premi di rilievo, il riconoscimento per la miglior regia è stato assegnato ex aequo a Javier Ambrossi e Javier Calvo per 'La bola negra', e a Pawel Pawlikowski per 'Fatherland'.

La serata ha offerto un'ulteriore occasione per riflettere sul legame intrinseco tra l'arte cinematografica e l'urgenza dei temi sociali e politici contemporanei, con diverse opere che hanno ricevuto menzioni e riconoscimenti.

Cannes: Crogiolo di Cinema e Dibattito Globale

La vittoria di 'Fjord' consolida il legame speciale di Cristian Mungiu con il Festival di Cannes, una delle più importanti vetrine per il cinema mondiale fin dalla sua fondazione nel 1946. L'edizione 2026 ha dimostrato ancora una volta la capacità del festival di accogliere opere che affrontano senza remore le criticità più attuali, promuovendo un dibattito pubblico che trascende il puro glamour. Il cinema si conferma così al centro delle discussioni su inclusione, radicalizzazione, diritti civili e rapporti tra i popoli.

La presenza di titoli come 'Fjord' e 'Minotaur' nella selezione ufficiale, insieme alle tematiche proposte e alla risonanza internazionale dei discorsi dei vincitori, conferma Cannes come un crocevia non solo artistico ma anche politico-culturale di rilevanza globale. Negli ultimi anni, la manifestazione ha visto una crescente partecipazione di film che esplorano il rapporto tra minoranze culturali, identità europee e conflitti, mantenendo al contempo un ruolo attivo nella promozione del cinema d'autore e nella valorizzazione di registi emergenti, contribuendo all'incontro tra tradizione e innovazione nella settima arte.