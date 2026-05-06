Si intitola Vita Mia il nuovo singolo di Paola Turci. Un brano che segna un nuovo inizio e una ripartenza, una canzone luminosa che affronta fragilità, interrogativi senza risposta e un percorso di crescita personale e rinascita interiore.

Il pezzo, in uscita il 15 maggio per BMG, arriva a tre anni di distanza dall’ultimo singolo della cantautrice ed è stato scritto insieme a Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. Alterna malinconia e speranza, mettendo al centro il coraggio di confrontarsi con la verità e di ricominciare, con la consapevolezza rassicurante di non essere soli nel proprio cammino.

La carriera di Paola Turci: tra successi e impegno

Il singolo rappresenta il primo estratto di un nuovo album atteso per l’autunno.

Paola Turci è una delle voci più intense della musica italiana: fin dal debutto a metà degli anni ’80 ha mostrato talento e una forte identità artistica. Dotata di una voce profonda e di grande determinazione, ha costruito una carriera in continua evoluzione.

Dai primi lavori degli anni ’80 fino ai successi di fine anni ’90, il suo percorso musicale si è sviluppato da un cantautorato più essenziale a produzioni via via più mature e popolari. Negli anni 2000 è tornata a sonorità più intime, consolidando uno stile autentico e riconoscibile.

Ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, vincendo nella sezione Giovani nel 1989 con Bambini e ottenendo importanti riconoscimenti della critica, di cui detiene ancora il record con tre premi consecutivi.

Accanto alla musica, si è distinta anche per l’impegno sociale, oltre che per l’attività in ambito letterario e teatrale.

Negli anni più recenti è tornata al successo con l’album Il secondo cuore (2017) e nuove partecipazioni a Sanremo, seguite dall’uscita del suo ultimo lavoro, "Viva da morire", pubblicato nel 2019.