La Fondazione Giorgio Cini di Venezia, attraverso il suo Istituto per il Teatro e il Melodramma, in collaborazione con le Università Ca’ Foscari di Venezia e degli Studi di Firenze, dedica un’importante due giorni di studi a Paolo Poli. L'evento, in programma il 14 e 15 maggio, celebra il decennale della scomparsa di questo straordinario artista, offrendo un’occasione per ripercorrere la sua vasta eredità culturale e teatrale. La manifestazione include un talk speciale che vedrà protagonisti Arturo Brachetti e Lucia Poli, sorella dell’attore, in dialogo con la giornalista Anna Bandettini.

L'incontro, ospitato nella suggestiva Biblioteca del Longhena all’Isola di San Giorgio, sarà un momento per condividere ricordi, testimonianze e immagini che hanno segnato la vita e la carriera di Poli.

Un’ampia sessione di studi vedrà la presentazione di ventiquattro contributi da parte di venti studiosi, tutti impegnati a riflettere sulla lunga e prolifica carriera artistica di Paolo Poli. Egli è stato indubbiamente uno degli attori, registi e autori più significativi del teatro italiano, la cui influenza si è estesa dalla metà del Novecento fino ai primi anni del nuovo secolo. Il suo teatro era definito leggero e coltissimo, e lui stesso è stato un indiscusso protagonista della scena teatrale e uno straordinario esempio di longeva creatività.

Dal 2019, l'archivio personale di Paolo Poli, generosamente offerto dalla sorella Lucia e dal nipote Andrea Farri, è custodito con cura dall'Istituto per il Teatro e il Melodramma. Questo prezioso fondo include copioni, corrispondenza, locandine, programmi di sala, recensioni, appunti preparatori e una ricca collezione fotografica di particolare rilievo, essenziale per la comprensione della sua opera.

Il convegno si inserisce nel più ampio percorso tematico “Humankind and Longevity” promosso dalla Fondazione Cini per il 2026. Questo progetto annuale comprende una serie di seminari, conferenze ed eventi dedicati al tema della longevità in diverse sue declinazioni, e culminerà in un simposio internazionale di grande portata in programma a novembre.

Il Convegno: “Paolo Poli, uomo di teatro”

Il convegno, intitolato “Paolo Poli, uomo di teatro”, si svolge presso la storica Biblioteca del Longhena, situata nell’incantevole isola di San Giorgio Maggiore, uno dei complessi culturali più prestigiosi della Fondazione Giorgio Cini. La formula scelta per l'evento unisce con sapienza le riflessioni accademiche più approfondite con un momento evocativo di dialogo. Questo approccio offre un quadro a più voci della figura poliedrica di Paolo Poli, mettendone in luce i molteplici ruoli: attore, regista, autore e innovatore del teatro italiano, la cui opera ha lasciato un segno indelebile nella cultura del Paese.

L'Archivio Poli e il Contesto Culturale della Fondazione

L’archivio personale di Paolo Poli, come menzionato, è conservato dal 2019 dall’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini. Si tratta di un fondo documentale articolato, che presenta materiali ampi e diversificati. Questi documenti unici facilitano la ricostruzione di aspetti spesso inediti della sua opera e del suo metodo creativo, fornendo spunti preziosi per studiosi e appassionati. L’Istituto si avvale di questa risorsa inestimabile per alimentare il dibattito scientifico e per arricchire la memoria culturale del teatro italiano, mantenendo viva l'eredità di Poli.

La Fondazione Giorgio Cini, con la sua sede sull’isola di San Giorgio Maggiore, è un centro culturale di fama internazionale, riconosciuto per la sua natura poliedrica.

Vanta una biblioteca di eccezionale valore, istituti di studio all'avanguardia e la struttura monumentale della Nuova Manica Lunga, che ospita regolarmente eventi di prestigio. La sua programmazione per il 2026 è particolarmente ricca, includendo oltre ottanta iniziative tra convegni, concerti e incontri. Questo ampio calendario, che evidenzia il carattere interdisciplinare e di ampio respiro del progetto “Humankind and Longevity”, conferma la Fondazione come un punto di riferimento essenziale per la cultura e la ricerca.