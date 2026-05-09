Un bagno di folla, una città in festa e un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: Papa Leone XIV ha scelto Pompei e Napoli per una visita pastorale che diventa, di fatto, un manifesto del suo pontificato.

“Non lasciatevi rubare la speranza”: il cuore del messaggio

Durante la celebrazione al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, il Pontefice ha richiamato tutti — istituzioni, famiglie, giovani — a una responsabilità concreta. Il suo appello, riportato dalla fonte, è netto: “La fede non è un museo da visitare, ma un fuoco che deve ardere”.

Un’immagine potente, che diventa denuncia e proposta insieme. Il Papa chiede una Chiesa viva, presente, capace di “toccare le ferite della gente” e di non chiudersi nei palazzi.

Napoli, la città che soffre e resiste

A Napoli, Leone XIV ha incontrato una comunità che conosce bene contraddizioni e meraviglie. Ha parlato di lavoro, criminalità, giovani costretti a partire, famiglie che non arrivano a fine mese. E ha lanciato un monito che risuona come un colpo un tuono: “Non possiamo abituarci al male. Non possiamo normalizzare ciò che distrugge la dignità umana.”

Parole che, nel contesto napoletano, assumono un peso politico e sociale evidente.

Il richiamo alla responsabilità collettiva

Il Papa non si limita alla denuncia.

Invita a costruire, a reagire, a non cedere alla logica del “non cambia nulla”, ha insistito sulla necessità di una “alleanza educativa” tra famiglie, scuole, parrocchie e istituzioni. Un messaggio che parla direttamente al Paese intero.

Una visita che diventa un segnale

La scelta di Pompei e Napoli non è casuale: è un gesto simbolico, un ritorno alle periferie esistenziali e geografiche. Il Papa mostra ancora una volta di voler stare dalla parte di chi lotta, non di chi osserva da lontano. E lo fa con un linguaggio semplice, popolare, immediato: quello che arriva dritto al cuore e non lascia spazio a nessuna replica, nessun fraintendimento, nessun dubbio.