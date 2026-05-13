Il Salone del Libro di Torino ospita le celebrazioni per il trentesimo anniversario di Papernovela, la celebre saga umoristica ideata da Silvia Ziche, autrice di spicco nel panorama Disney italiano. L'occasione è segnata dall'uscita del numero 3677 del settimanale Topolino, disponibile in edicola e su Panini.it da mercoledì 13 maggio, che include la nuova avventura “Zio Paperone e il sequel per caso”. Questo albo speciale, con una copertina “animata” dedicata a Zio Paperone, sarà in anteprima al Salone e, dalla settimana successiva, in fumetteria e online.

Silvia Ziche ha sottolineato il ruolo fondamentale di questa serie nella sua carriera: «La Papernovela è stata la mia prima sceneggiatura e mi ha fatto capire quanto potessi divertirmi scrivendo e disegnando una storia. [...] Da quel momento ha cominciato a prevalere il divertimento, che poi non mi ha più abbandonata. La cosa che amo di più di questa storia è il fatto che per me rappresenta un passaggio fondamentale della mia vita lavorativa in ambito disneyano».

A corredo delle celebrazioni, il volume da collezione "Papernovela" sarà disponibile da giovedì 14 maggio in libreria, fumetteria e in fiera. L'edizione include tutte le avventure della serie, arricchita da inediti sketchbook con matite e bozzetti e un’intervista esclusiva all’autrice.

Le origini e l'impatto di Papernovela

La Papernovela debuttò nel 1996, segnando l’esordio di Silvia Ziche anche come sceneggiatrice per le storie Disney, dopo anni di collaborazione ai disegni di Topolino. Ispirata alle soap opera televisive, la saga narra di Paperon de’ Paperoni che, per incrementare i profitti, decide di produrre una propria serie, coinvolgendo parenti e amici in una vicenda ricca di colpi di scena e sottotrame paradossali. Pubblicata settimanalmente, la storia conquistò rapidamente popolarità grazie al suo tono ironico e alla capacità di Ziche di innovare i canoni classici delle narrazioni di Paperopoli, affermandosi come punto di riferimento per la comicità Disney italiana.

La nuova avventura, “Zio Paperone e il sequel per caso”, riprende l'eredità dell'originale, esplorando i cambiamenti tecnologici e di costume degli ultimi trent’anni. Questo conferisce alla serie una rinnovata attualità, ribadendo il contributo di Silvia Ziche all’immaginario Disney made in Italy e il suo legame con l’evoluzione sociale contemporanea.

Incontro con l'autrice al Salone del Libro

Al Salone del Libro di Torino, Silvia Ziche sarà protagonista dell’incontro pubblico “Papernovela: l’umorismo di Silvia Ziche festeggia il trentesimo anniversario”. L'autrice dialogherà con Davide Catenacci, caporedattore comics di Topolino, per raccontare l'origine e lo sviluppo di questa amatissima serie.

L'appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle ore 16:15, presso la Sala del Fumetto. Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti dell'umorismo e delle grandi storie a fumetti.

Questa celebrazione evidenzia l’importanza del fumetto, in particolare delle produzioni “made in Italy” di Topolino, nel panorama culturale. La copertina animata del numero 3677 di Topolino è un esempio di questa volontà di rinnovamento, capace di coinvolgere sia i fan storici che il pubblico più giovane.