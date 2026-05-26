In un’intervista concessa all’ANSA, Antonio Pappano ha commentato la decisione di Zubin Mehta di annullare tutti gli impegni del 2026 con la Israel Philharmonic Orchestra, in polemica con il governo di Benjamin Netanyahu sulla questione palestinese.

Parlando della possibilità di esibirsi a Tel Aviv, Pappano ha spiegato: "Adesso andare in qualsiasi città in quella zona è pericoloso e io non ci vado. Il gesto di Zubin Mehta è molto forte perché lui è stato lì per più di quarant'anni e ha un problema con il governo di Israele. Voglio dire solo questo: dobbiamo stare molto attenti a distinguere tra il governo e il popolo israeliano".

Il rapporto con l'Israel Philarmonic Orchestra

Il maestro ha ricordato anche il suo rapporto con la Israel Philharmonic Orchestra: "Ho avuto un legame molto stretto con la Israel Philharmonic Orchestra negli anni passati. Sono stato il primo direttore invitato negli anni 1995-1997, ma da allora non sono più tornato non per ragioni politiche ma per impegni altrove. Mi hanno invitato centomila volte…".

Pappano è a Roma per i concerti con l'Accademia di Santa Cecilia

In questi giorni Pappano si trova a Roma per dirigere tre concerti con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, orchestra di cui è stato direttore musicale per 18 anni fino al 2023 e della quale oggi è direttore emerito. Il 28 e 29 maggio alle 20 e il 30 maggio alle 18, nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, proporrà il Concerto per violino n.

2 di Karol Szymanowski con il violinista Leonidas Kavakos e la Sinfonia n. 9 “La Grande” di Franz Schubert.

Raccontando il ritorno sul podio dell’orchestra romana, Pappano ha detto: "Ho avuto un'accoglienza estremamente commovente da parte dell'orchestra. C'è un gran calore. Qui sono in famiglia, non c'è nulla da fare. Stiamo facendo un lavoro serio con una sinfonia enorme e bella, ma che ci coinvolge tutti e dobbiamo essere davvero al meglio. Se riusciamo a provare con l'amore e il rispetto che ho sentito oggi possiamo ottenere un risultato che vale il prezzo del biglietto".

Parlando del repertorio che sta affrontando a Londra, il direttore ha spiegato: "Quando mi allontano è molto importante per me avere l'opportunità di fare brani classici.

Schubert, Mozart, Beethoven mi mancano un po'. Con un'orchestra come questa che ha la capacità di suonare in modo molto elegante frutto della scuola italiana è tutto strong, ma allo stesso tempo leggero. Il pezzo di Szymanowsky, scelto da Kavakos, è in completo contrasto. È una scoperta anche se è un mondo che conosco molto bene".

Sulle differenze tra le sale da concerto nel mondo, ha osservato: "Orchestra e direttore devono adattarsi alla situazione contingente. Accade in tournée dove ogni sera siamo in una sala diversa. Dobbiamo cercare di sedurre qualsiasi teatro e sala da concerto. A volte devi cambiare radicalmente il modo in cui suoni ma si fa, ancora di più quando sei sul palco con i cantanti".

Quanto all’opera lirica, Pappano ha raccontato i suoi prossimi impegni: "Due settimane fa a Copenaghen ho fatto Macbeth in forma di concerto con un cast strepitoso. Un mese e mezzo fa Sigfried, poi a Londra farò Tristano con la London Symphony, a gennaio Il Crepuscolo degli Dei e la Gioconda al Covent Garden. Il problema è decidere dove fare l'opera. Al Covent Garden dove sono stato 22 anni mi sento a casa".

Il direttore ha poi espresso grande apprezzamento per l’orchestra di Santa Cecilia: "È in gran forma. Trovo sempre affascinante il suo suono. Non mi importa se dipende dal direttore, dalla sala o dai musicisti, ma il fatto che l'orchestra abbia un suono particolare, diverso dalle altre orchestre.

Oggi c'è una certa omogeneità tra le compagini. Questa orchestra ha il suo suono e sono fiero di averlo sviluppato insieme con tanto repertorio. Il carattere italiano c'è e questo mi dà una enorme soddisfazione".

Riferendosi alla Sinfonia “La Grande”, ha aggiunto: "All'orchestra ho detto: la nostra artigianalità deve essere indirizzata verso l'architettura. È un pezzo da architetti, non è solo musica. Ci sono punti dove bisogna decidere da che parte andare. Non bisogna essere impazienti e aspettare il momento giusto. Si sono sorprese incredibili ma bisogna avere una strategia senza abbandonarsi al feeling e all'espressione. Qui sta la sfida".

Infine, parlando della sua vita nella Capitale, Pappano ha concluso con ironia: "Con mia moglie abbiamo amicizie molto importanti.

Visite e cene, quello è lo stress, altro che i concerti… Stasera un gruppo di orchestrali ha organizzato una cena per me. In tournée anch'io ne ho organizzate tante per loro. È uno scambio bellissimo e raro. In Inghilterra è molto più complicato perché tutti vivono molto lontano".