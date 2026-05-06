Parigi rende omaggio a Gianni Versace con una grande retrospettiva al Musée Maillol, a trent'anni dalla sua scomparsa (15 luglio 1997) e nell'anno in cui avrebbe compiuto ottant'anni. Dal 5 giugno al 6 settembre 2026, la mostra presenta quasi 450 pezzi, tra cui creazioni originali, accessori, bozzetti, fotografie e video, offrendo una panoramica completa dell'opera dello stilista nato a Reggio Calabria nel 1946. L'esposizione, la prima grande retrospettiva francese su Versace dal 1986, evidenzia le molteplici ispirazioni che plasmarono la sua estetica audace e innovativa.

La scenografia, curata da Nathalie Crinière con uno stile pop e colori vibranti, ripercorre la carriera di Versace, dagli esordi nella sartoria di famiglia in Calabria fino alla sua affermazione internazionale. Le sue creazioni rivelano una ricchezza di ispirazioni: dall'iconografia della religione cattolica alla statuaria greca, dall'opera italiana al Barocco con le sue stampe opulente, e ancora il modernismo italiano e la Pop Art. Il percorso espositivo è idealmente guidato dalla celebre citazione dello stilista: “È nel mio lavoro che mi troverete”.

Versace e la cultura popolare: arte, musica e top model

L’esposizione evidenzia i profondi legami di Versace con la cultura popolare e il mondo dell'arte.

Oltre 120 silhouette e manichini dialogano con opere di Botticelli, Canova, Picasso e l'energia grafica della Pop Art, inclusa la collaborazione con Andy Warhol e l'influenza di artisti come Julian Schnabel. Grandi fotografi di moda come Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton, Patrick Demarchelier e Mario Testino hanno immortalato le sue creazioni, contribuendo a diffondere il suo stile sensuale e riconoscibile a livello globale.

La retrospettiva esplora inoltre i legami dello stilista con icone della musica come Madonna, Elton John, George Michael, Grace Jones e Prince, e personalità come la Principessa Diana ed Elizabeth Hurley. Viene anche ricordato il suo ruolo fondamentale nel lanciare le prime supermodelle, tra cui Carla Bruni, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Karen Mulder e Linda Evangelista, che furono protagoniste delle sue sfilate e campagne negli anni Ottanta e Novanta.

L'eredità di Versace e il suo legame con Parigi

Versace fu un protagonista indiscusso dell’haute couture globale. Negli anni Settanta, le sue collezioni, caratterizzate da colori e influenze del design italiano, contribuirono a spostare il centro della moda da Parigi a Milano. Nonostante ciò, Parigi mantenne un ruolo simbolico nella sua carriera: nel 1989, lo stilista scelse la capitale francese per lanciare la sua linea “Atelier Versace”, con sfilate al Ritz Hotel di Place Vendôme che divennero leggendarie.

La retrospettiva, prodotta da Dreamrealizer, non è collegata alla società Gianni Versace S.r.l. o alla famiglia Versace. Curata da Saskia Lubnow e Karl von der Ahé, l'allestimento occupa quasi interamente il Musée Maillol nel VII arrondissement di Parigi.

Già acclamata a Londra, Berlino e Malaga, l'esposizione trova a Parigi la sua collocazione naturale, città riconosciuta come culla e vetrina del linguaggio artistico della moda.

Il percorso espositivo ripercorre l'evoluzione dello stile di Versace, dall’energia punk e le influenze degli anni Novanta alle silhouette più minimaliste delle sue ultime collezioni. Vengono esplorati i riferimenti all’iconografia mediterranea e le atmosfere solari di Miami, dove lo stilista visse gli ultimi anni prima della sua tragica scomparsa nel 1997. Attraverso fotografie, video di sfilate e testimonianze d’epoca, la mostra celebra l’eredità di una delle personalità più rappresentative della moda internazionale.