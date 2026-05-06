Il Grand Palais di Parigi è la prestigiosa sede di una mostra d’eccezione dedicata a Hilma af Klint, l'artista svedese riconosciuta come una figura centrale e, per lungo tempo, ingiustamente poco conosciuta nel panorama dell'avanguardia astratta. L’esposizione, inaugurata il 6 maggio 2026, offre un percorso profondamente immersivo attraverso le creazioni più emblematiche di una pittrice che, con le sue opere visionarie e i suoi cromatismi intensi, ha anticipato le principali correnti astratte europee, guidata da profonde ispirazioni spirituali.

Allestita nelle maestose sale del Grand Palais, la rassegna presenta oltre cento opere, tra cui dipinti, disegni e documenti originali, configurando un articolato viaggio nella ricerca artistica e spirituale di af Klint.

Un punto focale dell'esposizione è rappresentato dalle imponenti tele della serie "Dieci più grandi", realizzate tra il 1907 e il 1908 e universalmente considerate tra le primissime manifestazioni artistiche dell’astrattismo. Il percorso espositivo esplora anche le attività e le ricerche esoteriche che hanno plasmato la pratica di Hilma af Klint, profondamente influenzata dallo spiritismo e dai movimenti teosofici dell'epoca. I curatori hanno evidenziato come «L’opera di Hilma af Klint racconta una ricerca inedita che ha cambiato i canoni visivi dell’arte occidentale», sottolineando l’impatto rivoluzionario della sua produzione nell’arte del Novecento.

Hilma af Klint: dagli esordi all’influenza sull’astrattismo europeo

Nata in Svezia nel 1862, Hilma af Klint ricevette una formazione accademica rigorosa, ma sviluppò precocemente uno stile autonomo, superando i codici figurativi tradizionali. La sua adesione a gruppi spiritualisti e l'interesse per le scienze alternative furono catalizzatori di una produzione che, già nei primi anni del Novecento, esibiva motivi geometrici, simboli e colori radicalmente distanti dalla pittura convenzionale. La mostra parigina offre un’opportunità unica per ripercorrere le tappe fondamentali della sua evoluzione artistica e per ammirare da vicino cicli pittorici che sono stati raramente esposti al di fuori dei musei scandinavi.

Tra le opere di spicco in mostra, oltre alla celebre serie "Dieci più grandi", figurano le tele delle serie “Albero della conoscenza” e “Cigno”. In queste creazioni, emerge con chiarezza la sua straordinaria capacità di fondere metafore filosofiche e forme astratte, anticipando intuizioni e temi che sarebbero stati poi esplorati da maestri dell'astrattismo come Wassily Kandinsky e Piet Mondrian. L'ampia e complessa produzione di Hilma af Klint è oggi oggetto di una significativa rilettura critica a livello internazionale, con una crescente attenzione da parte delle istituzioni museali e della critica specialistica, che ne riconoscono il valore pionieristico.

Il Grand Palais e la valorizzazione dell'arte internazionale

Il Grand Palais si conferma come uno degli spazi museali più prestigiosi di Parigi e dell’Europa, celebre per ospitare retrospettive di grande risonanza dedicate ad artisti moderni e contemporanei. Inaugurato nel 1900 e recentemente oggetto di un accurato restauro, il museo vanta sale ampie e luminose, ideali per accogliere allestimenti di vasta portata, come quelli richiesti dalle monumentali composizioni di Hilma af Klint. La decisione di dedicare una rassegna di tale importanza alla pittrice svedese evidenzia il rinnovato interesse per le avanguardie storiche e, in particolare, per le figure femminili nella storia dell’arte, spesso ingiustamente marginalizzate nel racconto canonico.

Negli ultimi anni, il Grand Palais ha consolidato il proprio ruolo di primo piano nella scena culturale europea, presentando retrospettive dedicate alle principali correnti novecentesche e ai protagonisti dell’astrattismo. L’esposizione su Hilma af Klint si inserisce perfettamente in questo percorso di valorizzazione dei grandi movimenti del XX secolo, offrendo al pubblico internazionale l'opportunità di approfondire la conoscenza di uno degli esperimenti visivi e spirituali più originali e influenti della prima metà del secolo.