Sono iniziati sullo storico Pont Neuf i lavori di installazione di La Caverne du Pont Neuf, la nuova imponente creazione dell’artista JR.

A circa quarant’anni dalla celebre intervento di Christo e Jeanne-Claude, che avvolsero il ponte nel progetto “Pont Neuf Wrapped”, la stessa struttura simbolo della capitale francese torna ora al centro di un’operazione artistica su larga scala. Questa volta è JR, nato a Parigi nel 1982, a essere chiamato a “rivestire” il più antico ponte della città.

Si tratta di un’opera monumentale ed effimera, i cui lavori preparatori sono partiti dall’11 maggio.

"Abbiamo bisogno di opere che ci facciano sognare", hanno dichiarato i responsabili del progetto, come riportato dalla stampa francese.

JR realizzerà il progetto insieme a Vladimir Yavachev, nipote e storico collaboratore della coppia di artisti per oltre trent’anni. Insieme hanno ideato e sviluppato il concept di “La Caverne du Pont Neuf”, in una collaborazione considerata naturale per la scala e la complessità dell’intervento.

L’artista francese è noto per le sue installazioni di grande impatto visivo, come La Nascita, oltre ai progetti in “trompe-l’œil” realizzati a Palazzo Strozzi e a Palazzo Farnese.

L’opera, attesa per giugno, si preannuncia come una delle più spettacolari nella città natale dell’artista, in un anno simbolico che celebra anche il gemellaggio tra Parigi e Roma.

Storia e centralità culturale del Pont Neuf

Il Pont Neuf, inaugurato ufficialmente all’inizio del XVII secolo e dichiarato monumento storico nel 1889, rappresenta uno dei simboli architettonici di Parigi. Collocato nel cuore della città, collega la rive gauche e la rive droite attraversando l’Île de la Cité. Il ponte è lungo 238 metri e si distingue per le sue dodici arcate e per la caratteristica assenza di abitazioni lungo il percorso viario, che ne valorizza la monumentalità.

Nel corso della sua storia, il Pont Neuf è stato spazio di incontro, teatro di eventi pubblici e oggetto di molteplici restauri. Nel tempo, ha acquisito un ruolo centrale nell’immaginario cittadino, diventando sia luogo di transito che meta per gli amanti dell’arte e della fotografia. Le numerose installazioni artistiche temporanee confermano il legame stretto tra il ponte e la produzione culturale contemporanea della capitale francese.