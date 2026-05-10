Parigi si rivela sotto una luce inedita grazie al volume "Parigi, l’Atlante segreto", pubblicato dalla casa editrice internazionale Jonglez. Il libro, disponibile al prezzo di 35 euro e composto da 295 pagine, invita i lettori a esplorare la capitale francese oltre i percorsi turistici convenzionali, svelando luoghi segreti e dettagli spesso ignorati anche dagli stessi parigini.

Tra le sorprendenti rivelazioni dell’Atlante figurano un misterioso monumento massonico sullo Champ-de-Mars, un fallo rovesciato inciso su una celebre porta d’ingresso e un rifugio antiatomico nascosto sotto la Gare de l’Est.

Il volume porta alla luce anche i monogrammi reali sapientemente celati nella Cour Carrée del Louvre e un quadrante solare ideato da Salvador Dalí. Non mancano la descrizione di una biblioteca sublime e segreta, un tempio cinese collocato insolitamente all’interno di un parcheggio e i simboli alchemici incisi sulla cattedrale di Notre-Dame.

Dettagli Nascosti e Architetture Insolite

L’Atlante dedica ampio spazio a edifici e scorci spesso sconosciuti ai più. Ad esempio, solo in rare occasioni è possibile visitare la magnifica Galerie Dorée dell’Hôtel de Toulouse, oggi sede della Banca di Francia, oppure passeggiare nel tranquillo chiostro dell’ospedale Cochin, un piccolo angolo di paradiso pressoché ignoto anche agli abitanti.

Il volume segnala inoltre la presenza della straordinaria sala di lettura della biblioteca centrale del Conservatorio nazionale delle arti e dei mestieri (CNAM), ospitata dal 1851 nell’antico refettorio gotico del priorato benedettino di Saint Martin-des-Champs.

Tra le curiosità più enigmatiche, il libro menziona la misteriosissima sfera con ratti, posta sotto il doccione centrale sulla facciata della chiesa di Saint Germain l’Auxerrois, proprio di fronte al Louvre. Sono descritte anche peculiarità urbanistiche come un quartiere parigino in stile “ritorno all’Egitto” e un originale campanile forato, progettato per mitigare la forza del vento. Nei pressi della Tour Eiffel, dietro il pilastro occidentale, l’Atlante invita il lettore ad andare alla ricerca di una piccola torre in mattoni rossi seminascosta tra i cespugli, un elemento architettonico che spesso passa inosservato.

Il volume non si limita ai luoghi più celebri ma allarga lo sguardo su scorci, segni e simboli urbani che testimoniano la stratificazione storica e la ricchezza culturale della capitale francese.

La Visione di Jonglez: Esplorare l'Invisibile

Fondata con l’intento di valorizzare itinerari poco battuti e curiosità spesso trascurate, Jonglez è una casa editrice internazionale specializzata in guide dedicate a luoghi insoliti o caduti nell’oblio nelle principali città del mondo. I volumi sono redatti da abitanti e autori locali, con l’obiettivo di offrire ai viaggiatori esperienze autentiche e nuove prospettive culturali. "Parigi, l’Atlante segreto" si inserisce in una collana di atlanti e libri fotografici che hanno riscosso grande successo, essendo tradotti in nove lingue e distribuiti in trentacinque Paesi, disponibili sia in libreria che online.

L’approccio editoriale di Jonglez incoraggia lettori e turisti a osservare le città con uno sguardo attento, superando la superficie dei percorsi tradizionali. I titoli di Jonglez si distinguono per la capacità di segnalare sia elementi artistici noti, come le tracce dell’influenza pittorica di Dalí nella realizzazione di opere cittadine, sia storie minori e la sopravvivenza di edifici dall’architettura unica. Attraverso questa combinazione di indagine storica e curiosità locale, "Parigi, l’Atlante segreto" contribuisce a rinnovare la conoscenza e la percezione della capitale, offrendo ai lettori la possibilità di esplorare Parigi da una prospettiva rigorosamente fuori dagli schemi convenzionali.