Il Festival di Cannes 2026 si è aperto con le significative dichiarazioni del presidente della giuria, il regista sudcoreano Park Chan-wook, che ha posto l'accento sull'inscindibile legame tra arte e politica. "Politica e arte non sono affatto separate né in conflitto. Anche la più brillante dichiarazione politica, se non è espressa con sufficiente forza artistica, finisce per essere soltanto propaganda", ha affermato Park Chan-wook, noto per opere come "Oldboy" e già protagonista sulla Croisette dal 2004.

La giuria internazionale, da lui presieduta, vede la partecipazione di nomi di spicco del panorama cinematografico mondiale: l'attrice Demi Moore, la regista Chloé Zhao, lo sceneggiatore Paul Laverty, l'attrice Ruth Negga, gli attori Stellan Skarsgård e Isaach de Bankolé, e i registi Laura Wandel e Diego Céspedes.

Una curiosità segnalata dagli organizzatori è l'assenza di un giurato francese in questa edizione.

Park Chan-wook ha inoltre ribadito la missione fondamentale dei festival cinematografici: "Offrono un’opportunità a film poco conosciuti di arrivare al pubblico". Il regista ha ricordato l'evoluzione del cinema coreano negli ultimi vent'anni: "La mia prima volta sulla Croisette è stata nel 2004 quando i film coreani venivano presentati molto raramente mentre oggi la Corea non è più ai margini dell'industria cinematografica mondiale".

Intelligenza Artificiale, mistero e impegno sociale: le voci della giuria

Il tema dell'intelligenza artificiale ha animato il dibattito. Demi Moore ha espresso una visione pragmatica, suggerendo di non combattere l'IA ma di cercare "modi per lavorare insieme a questa tecnologia", poiché "combattere l'IA significa affrontare una battaglia che probabilmente perderemo".

La regista Chloé Zhao ha invece esplorato il concetto di mistero, citando Jung e sottolineando un "bisogno profondo di qualcosa che il logos da solo non può offrire". Zhao ha evidenziato come Cannes sia "uno dei pochi luoghi dove il mistero può ancora sopravvivere", permettendo la proiezione di film "anche quando non tutto è perfettamente spiegabile o razionale, perché esiste qualcosa di intangibile che ci unisce più delle lingue o delle ideologie". Ha concluso poeticamente: "È quel mistero da cui tutti proveniamo e verso cui, un giorno, torneremo".

Lo sceneggiatore Paul Laverty ha portato un forte accento politico, evocando Shakespeare e i "tempi davvero oscuri" e menzionando "la violenza sistematica, il genocidio a Gaza".

Ha criticato apertamente l'influenza dei miliardari della Silicon Valley sull'IA, affermando: "Non possiamo lasciare che miliardari della tecnologia, perlopiù libertari di destra, decidano come dobbiamo vivere".

Anche il regista cileno Diego Céspedes ha espresso un desiderio di maggiore inclusività nel cinema, sperando che "non siano soltanto i ricchi a poter fare cinema". La regista belga Laura Wandel ha auspicato la realizzazione di "film capaci di raccontare l'umanità contemporanea tanto nei suoi aspetti più belli quanto in quelli più oscuri". L'attrice Ruth Negga ha condiviso l'emozione del suo precedente passaggio a Cannes con il film "Loving".

Dettagli e curiosità dalla giuria di Cannes

Non sono mancati momenti di leggerezza.

Gli attori Stellan Skarsgård e Isaach de Bankolé hanno risposto con ironia alla convocazione in giuria. Skarsgård ha esclamato "finalmente!", mentre de Bankolé ha raccontato scherzosamente di aver dovuto posticipare un impegno con la figlia per la visione di un film su Michael Jackson, dicendole: "lo faremo un'altra volta oggi andiamo a Cannes!".

La composizione della giuria di quest'anno, caratterizzata dall'assenza di rappresentanti francesi, sottolinea la forte impronta internazionale del Festival. Cannes si conferma un punto di riferimento cruciale per la promozione di opere e talenti emergenti nel panorama cinematografico globale, valorizzando la diversità dei linguaggi e delle prospettive artistiche.