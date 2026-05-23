Il 79° Festival di Cannes, svoltosi dal 12 al 23 maggio 2026, ha visto il regista sudcoreano Park Chan-wook presiedere la giuria. Durante la conferenza stampa finale del 23 maggio 2026, Park ha rivelato che il processo decisionale per il verdetto finale è stato sorprendentemente rapido, grazie a una sostanziale concordanza di opinioni tra i membri della giuria.

Il presidente della giuria ha descritto l'intenso ma armonioso lavoro svolto, menzionando le frequenti riunioni dedicate alla discussione dei film, anche in contesti non ufficiali. "Stamattina alla villa abbiamo consegnato i nostri telefoni ed è partita una serie infinita di discussioni e votazioni per prendere le nostre decisioni finali", ha raccontato Park Chan-wook.

Ha poi chiarito che la rapidità del processo non era dettata dal desiderio di riavere i telefoni, ma piuttosto dalla fortunata circostanza che le opinioni dei giurati erano, appunto, "sostanzialmente concordi".

Un momento storico per il cinema sudcoreano a Cannes

La nomina di Park Chan-wook a presidente della giuria del Festival di Cannes ha segnato un traguardo storico per il cinema sudcoreano. Nato nel 1963, il celebre regista, sceneggiatore e produttore è il primo cineasta coreano a ricoprire questo prestigioso incarico, iniziato il 12 maggio e culminato con la cerimonia di chiusura al Grand Théâtre Lumière il 23 maggio 2026. L'annuncio della sua presidenza, avvenuto il 26 febbraio 2026, è stato accolto come un evento di grande rilievo per l'industria cinematografica del suo paese.

Park Chan-wook è una figura di spicco nel panorama cinematografico internazionale, noto per aver presentato numerosi film in concorso a Cannes, ottenendo importanti riconoscimenti. Tra questi spiccano Oldboy, vincitore del Grand Prix nel 2004, e Thirst, che si è aggiudicato il Premio della Giuria nel 2009. Ha inoltre presentato The Handmaiden nel 2016 e, più recentemente, ha ricevuto il premio per il Miglior regista nel 2022 con Decision to Leave. Le sue qualità sono state celebrate anche da Iris Knobloch, Presidente del Festival, e Thierry Frémaux, Delegato Generale, che hanno elogiato la sua "inventiva", la sua "maestria visiva" e la sua capacità di esplorare "i molteplici impulsi di uomini e donne dal destino singolare".

La visione di Park Chan-wook sulla presidenza della giuria

Accettando l'incarico, Park Chan-wook ha offerto una riflessione profonda sulla sua esperienza, definendo la sua condizione come una "doppia reclusione volontaria". Ha spiegato: "il teatro è buio affinché possiamo vedere la luce del cinema. Ci confiniamo nella sala affinché le nostre anime possano essere liberate attraverso la finestra del film. Essere rinchiuso in un teatro per guardare film, e di nuovo rinchiuso per dibattere con i membri della giuria, questa doppia reclusione volontaria è qualcosa che attendo con grande attesa". Questa metafora sottolinea l'immersione totale richiesta dal ruolo e la dedizione all'arte cinematografica.

Il suo stile registico, spesso descritto come "viscerale, sovversivo, barocco", si manifesta attraverso percorsi narrativi immersivi che possono essere talvolta disturbanti, ma anche esaltanti o erotici. Questo approccio distintivo riflette pienamente il DNA del cinema contemporaneo sudcoreano: ambizioso, sofisticato senza cadere nell'intellettualismo sterile, e profondamente aperto al pubblico globale.

Nella sua missione di valutazione dei ventidue film in concorso, Park Chan-wook è stato affiancato da una giuria di talenti internazionali. Tra i membri figuravano nomi di spicco come Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé e Paul Laverty, che hanno contribuito con le loro diverse prospettive al processo decisionale.

La presidenza di Park Chan-wook è stata ampiamente riconosciuta come un significativo tributo artistico e culturale. Questo incarico ha rafforzato ulteriormente il legame già solido tra il Festival di Cannes e il cinema coreano, una relazione consolidata nel tempo grazie a figure illustri come Bong Joon-ho e alla costante e apprezzata presenza dello stesso Park Chan-wook nelle selezioni ufficiali del festival.