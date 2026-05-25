Il celebre regista sudcoreano Park Chan Wook, tra le voci più originali del cinema contemporaneo, è stato protagonista a Milano il 25 maggio 2026. Ospite d’onore della Milanesiana, il cineasta è giunto dal Festival di Cannes per ricevere un riconoscimento speciale dalla manifestazione diretta da Elisabetta Sgarbi. In tale occasione, Park Chan Wook ha rivelato il suo desiderio di tornare presto in città per una mostra fotografica, rafforzando un legame con Milano già consolidato da un precedente cortometraggio.

La proposta è stata accolta con entusiasmo dalla fondatrice e direttrice della Milanesiana, Elisabetta Sgarbi, che ha invitato ufficialmente Park Chan Wook.

Sgarbi ha evidenziato la tradizione del festival nell'ospitare esposizioni fotografiche, affermando: “Noi siamo soliti fare mostre di fotografi, gli ho portato tutti i cataloghi che abbiamo fatto in questi 27 anni e quindi mi auguro che il prossimo anno si possa fare.” L'iniziativa si inserisce nella missione della Milanesiana, nata nel 2000, di fungere da ponte tra diverse espressioni artistiche, aprendo la strada a una possibile presenza espositiva del regista per la prossima edizione.

La Milanesiana: un ponte tra arti e culture a Milano

Fondata e diretta da Elisabetta Sgarbi, la Milanesiana si conferma appuntamento culturale eclettico e longevo in Italia, celebrando nel 2026 la sua ventisettesima edizione.

Il festival è rinomato per aver accolto autori, registi e artisti di fama mondiale, promuovendo un dialogo costante tra letteratura, cinema, musica, arte e scienza. Le mostre fotografiche sono una componente fondamentale della programmazione, con eventi di rilievo e numerosi cataloghi prodotti, come evidenziato dalla stessa Sgarbi.

Il coinvolgimento di personalità come Park Chan Wook evidenzia l'impegno della Milanesiana nel proporre un'offerta culturale di alto livello, aperta alle migliori espressioni artistiche globali. La prospettiva di una mostra fotografica del cineasta sudcoreano si allinea perfettamente con la storia della manifestazione, da sempre attenta alle contaminazioni tra i linguaggi e alle nuove forme di racconto visivo.

Park Chan Wook: dal cinema alla fotografia, un legame con Milano

Considerato tra gli autori più influenti della scena internazionale, Park Chan Wook è celebre per capolavori come "Oldboy", "Lady Vendetta" e "The Handmaiden". Oltre alla sua acclamata carriera cinematografica, il regista nutre una profonda passione per la fotografia, interesse che arricchisce la sua ricerca estetica e sperimentale. Tale passione potrebbe trovare espressione in una mostra personale a Milano, città con cui ha già stabilito un legame tramite la realizzazione di un cortometraggio.

Sebbene dettagli e date della potenziale mostra fotografica di Park Chan Wook a Milano debbano ancora essere definiti, la chiara volontà del regista e l'invito della direzione della Milanesiana proiettano il capoluogo lombardo come futura sede di importanti espressioni artistiche contemporanee. Questo dialogo tra un autore di primo piano e la città promette nuove opportunità di crescita e scambio culturale.