Il 25 maggio 2026, Parma ha ospitato la conferenza “Heritage Horizons and Echoes: Safeguarding the Invisible” al Palazzo della Pilotta. L'evento ha riunito esperti e istituzioni per discutere la tutela del patrimonio culturale immateriale, proteggendo saperi e tradizioni minacciate da globalizzazione e cambiamenti sociali.

I lavori hanno evidenziato l'importanza di cooperazione e comunità locali. “Tutelare il patrimonio immateriale non significa solo proteggere il passato, ma tradurre in azione collettiva le eredità per il futuro”. Le sessioni hanno coperto pratiche narrative, musica, arti performative, mestieri, e memoria orale, presentando casi di successo nella digitalizzazione e nel coinvolgimento comunitario.

Parma: fulcro per l'eredità invisibile

La scelta di Parma sottolinea il suo impegno nella cultura europea. Il Palazzo della Pilotta ha offerto un contesto ideale. La conferenza ha incluso discussioni plenarie, tavole rotonde, workshop e networking, promuovendo una visione condivisa per la salvaguardia dell'immateriale. Sono emerse buone pratiche da realtà pubbliche e private, per rafforzare legislazioni e risorse. Il dialogo intergenerazionale e l'approccio partecipativo sono stati centrali.

UNESCO e patrimonio immateriale

La conferenza si fonda sulla Convenzione UNESCO del 2003, che ha definito il patrimonio culturale immateriale nel diritto internazionale. Molti paesi europei hanno sviluppato strategie per l'identificazione e la valorizzazione di tradizioni.

L'evento di Parma ha rilanciato il dibattito sulla protezione di questi elementi, essenziali per l'identità collettiva. I partecipanti hanno enfatizzato che le istituzioni devono essere più inclusive, favorendo la partecipazione attiva delle comunità. Questo approccio si allinea alle call accademiche europee, volte a sviluppare metodologie per documentare e trasferire il patrimonio.