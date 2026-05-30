Un concerto di rilievo nazionale animerà l'Auditorium Paganini di Parma il 31 maggio, frutto dell'incontro tra la Filarmonica Arturo Toscanini e l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Le due Istituzioni Concertistico-Orchestrali, riconosciute dal Ministero della Cultura, uniranno oltre cento musicisti sotto la guida di Kent Nagano, rinomato direttore d'orchestra e Principal Artistic Partner della Toscanini dalla stagione 2025/26. L'evento si configura come un appuntamento sinfonico di spicco nel panorama classico italiano.

Il programma si aprirà con la prima esecuzione assoluta di “Stradivari”, concerto per violino e orchestra composto nel 2020 da Aziza Sadikova.

La violinista Rebekka Hartmann eseguirà l'opera su un prezioso strumento originale costruito da Antonio Stradivari nel 1675. L'opera, incisa da Hartmann e Nagano per Farao Classics, trae origine dal fascino di Stradivari sulla compositrice, che omaggia anche Giuseppe Tartini rielaborando sue frasi musicali. La presenza di Hartmann, interprete di riferimento, e l'uso del violino Stradivari del 1675 esaltano la narrazione musicale di Sadikova, consolidando il legame tra l'arte liutaria italiana e la musica sinfonica internazionale.

“La sagra della primavera”: capolavoro rivoluzionario

La seconda parte del concerto sarà dedicata a “La sagra della primavera” di Igor Stravinskij, una delle pagine più significative del Novecento.

L'opera, che debuttò il 29 maggio 1913 a Parigi per i Ballets Russes, è celebre per la sua carica innovativa ritmica e armonica, che causò uno storico scandalo alla prima esecuzione e ridefinì il linguaggio orchestrale del XX secolo.

Kent Nagano ha definito “La sagra della primavera” un'esperienza profondamente viscerale, drammatica e teatrale, ben oltre il mero virtuosismo orchestrale. L'esecuzione di questo capolavoro rappresenta una prova di notevole impegno per le orchestre e riveste particolare rilievo in questa collaborazione, confermando la vocazione culturale e musicale dell'Auditorium Paganini di Parma come crocevia per la musica classica internazionale.