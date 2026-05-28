Dal 5 al 7 giugno 2026, Milano si prepara ad accogliere la quinta edizione di Party Like a Deejay, la grande festa annuale promossa da Radio Deejay, una delle emittenti radiofoniche più influenti d'Italia. L'evento, che lo scorso anno ha richiamato ben 250.000 presenze, promette tre giorni di intensa programmazione tra musica, sport e intrattenimento. Il cuore della manifestazione sarà il suggestivo scenario del Parco Sempione e dell'Arco della Pace, trasformando queste aree iconiche della città in un vibrante polo di attività per un pubblico eterogeneo, dai bambini agli adulti.

L'apertura della kermesse sarà affidata a Linus, storica voce e direttore artistico di Radio Deejay, che presenterà "50 Linetti", un one-man show inedito che ripercorrerà i suoi cinquant'anni di carriera radiofonica. Linus ha sottolineato l'impegno dietro l'organizzazione di tali eventi, affermando: "Non è facile organizzare questi grandi eventi, è vero. Ci vuole rispetto per le persone, gli artisti, le istituzioni e soprattutto tanta fantasia che a noi italiani non manca". Il calendario musicale si preannuncia ricco di stelle della scena italiana, tra cui spiccano Fabri Fibra, Giorgia, i Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Sayf, Noemi, Ditonellapiaga, Fulminacci e Alberto Fortis.

Programma e luoghi degli appuntamenti

Le aree del Parco Sempione e dell'Arco della Pace saranno il fulcro degli eventi, ospitando un'ampia varietà di proposte. Oltre ai concerti live, saranno previste attività ludiche dedicate ai bambini e momenti di incontro tra il pubblico e i protagonisti del mondo radiofonico e musicale. Un appuntamento speciale si terrà nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, dove Linus celebrerà la sua lunga carriera. Qui sarà inoltre allestito uno "speaker's corner", un'occasione unica per incontrare alcune delle voci più amate di Radio Deejay e non solo, tra cui Fabio Volo, La Pina, Nicola Savino, il Trio Medusa e Alessandro Cattelan.

La sinergia tra Radio Deejay e Radio m2o porterà sul palco Albertino, direttore artistico di m2o, che riproporrà dal vivo "One Two, One Two Celebration", uno dei format dance più iconici dell'emittente.

La festa sarà anche l'occasione per celebrare un importante traguardo: i 30 anni di "solo bella musica" di Radio Capital, altra emittente del gruppo, che avrà un suo spazio dedicato all'interno della manifestazione.

L'eredità di Radio Deejay e l'impatto culturale

Fondata nel 1982 da Claudio Cecchetto, Radio Deejay ha giocato un ruolo cruciale nel definire la cultura musicale e radiofonica italiana degli ultimi quarant'anni. Sotto la direzione di Linus (Pasquale Di Molfetta), l'emittente si è affermata non solo come punto di riferimento per la musica contemporanea, ma anche come un vero e proprio laboratorio di talenti e format innovativi. Molti dei suoi personaggi, tra cui Albertino, La Pina, Nicola Savino, Fabio Volo e il Trio Medusa, hanno contribuito a forgiare l'identità della radio, rendendola un punto di riferimento per diverse generazioni e parte integrante dell'immaginario collettivo nazionale.

Nel corso degli anni, Party Like a Deejay si è consolidato come uno degli eventi più attesi dell'inizio estate milanese, capace di attrarre centinaia di migliaia di persone e di offrire il meglio della musica italiana. Questa manifestazione, aperta e accessibile a tutti, riafferma il ruolo centrale che la radio continua a rivestire nell'offerta culturale di Milano e nel panorama nazionale.