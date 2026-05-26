Il Passaggi Festival della Saggistica si appresta a inaugurare la sua dodicesima edizione a Fano, nella provincia di Pesaro Urbino, dal 26 al 30 giugno 2026. L'evento, di rilievo nazionale, quest'anno è dedicato alla figura di Vitruvio, il celebre architetto romano, e promette una rassegna ricca di appuntamenti. Saranno coinvolte ben quindici location cittadine, ospitando un totale di 150 eventi e accogliendo oltre 300 ospiti tra scrittori, giornalisti, studiosi e figure di spicco del mondo della cultura. Il festival, sotto la direzione di Giovanni Belfiori e il coordinamento generale di Maria Flora Giammarioli, gode del sostegno del Comune di Fano e di numerosi enti pubblici e privati, confermando la sua importanza nel panorama culturale italiano.

Il tema scelto per l'edizione 2026, "Vitruvio. L’Uomo, la Città, il Tempo", è stato illustrato da Giovanni Belfiori, che ha sottolineato come l'architetto romano sia stato selezionato quale "simbolo dell’ingegno romanico e della progettazione della cosa pubblica". Vitruvio, infatti, incarna "valori civili universali, capaci di connettersi tanto alla multidisciplinarietà della saggistica quanto ai bisogni contemporanei". Tra le numerose iniziative in programma, spiccano le rassegne Passaggi di Benessere, Passaggi Junior, Fuori Passaggi, oltre alla tradizionale mostra mercato della saggistica. Non mancheranno laboratori interattivi, incontri tematici e presentazioni di libri, pensati per un pubblico eterogeneo.

Le sedi principali che animeranno il festival includeranno la storica piazza XX Settembre, la moderna Mediateca Montanari Memo, i suggestivi Giardini Leopardi e l'imponente Bastione Sangallo. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, una scelta che ne promuove l'accessibilità e la partecipazione.

Fano: un palcoscenico per la cultura e l'architettura

Con le sue quindici location distribuite tra piazze, giardini storici, musei e spazi pubblici, il Passaggi Festival si configura come un'occasione unica per valorizzare il patrimonio urbano di Fano. La città, con la sua ricca storia architettonica che affonda le radici nei periodi romano e rinascimentale, offre la cornice ideale per un evento ispirato a Vitruvio.

L'architetto, celebre per il suo trattato "De Architectura", ha esercitato un'influenza duratura sulla progettazione delle città europee, e il suo spirito rivive nelle vie di Fano. L'approccio multidisciplinare del festival si riflette nella varietà dei format proposti: dalla divulgazione scientifica agli incontri dedicati al benessere, dai laboratori creativi per i bambini alle presentazioni dei più autorevoli ospiti della saggistica contemporanea. L'attenzione all'accessibilità e la forte partecipazione di un pubblico proveniente da tutta Italia, attratto dalla ricca offerta culturale, sono elementi distintivi che consolidano la reputazione della rassegna.

La crescita e l'impatto sociale del festival

Il Passaggi Festival della Saggistica si è affermato, sin dalla sua fondazione nel 2013, come un punto di riferimento essenziale per la promozione della lettura, della divulgazione e del dibattito pubblico nel centro Italia. Nel corso degli anni, la manifestazione ha ampliato progressivamente le sedi coinvolte, incrementando il numero di partecipanti e arricchendo la sua programmazione. La scelta di dedicare l'edizione 2026 a Vitruvio evidenzia l'impegno costante del festival verso una cultura che sappia dialogare con le sue radici storiche e, al contempo, rispondere alle esigenze delle comunità contemporanee. Gli organizzatori sottolineano che l'evento mira a "rafforzare il senso di appartenenza cittadina e la rete culturale di Fano, offrendo occasioni di incontro tra generazioni e competenze diverse".

La formula della gratuità degli eventi, mantenuta fin dalle prime edizioni, ha giocato un ruolo cruciale nel favorire l'inclusione e la partecipazione di un pubblico vasto e diversificato, confermandosi come uno dei pilastri della rassegna fanese.