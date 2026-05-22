Si è chiusa un'era per la televisione americana con l'ultima puntata del Late Show della CBS, condotto da Stephen Colbert. Dopo trentatré anni di trasmissioni, caratterizzate da forti ascolti e una consolidata tradizione di satira politica in seconda serata, lo show ha salutato il pubblico il 22 maggio 2026. La serata finale, trasmessa dall’iconico Ed Sullivan Theater di New York, ha visto Colbert congedarsi affiancato da un ospite d'eccezione: l'ex Beatle Paul McCartney, la cui presenza ha sigillato un legame storico tra il teatro e la musica mondiale.

"Il cerchio si chiude. È perfetto come ultimo ospite", ha dichiarato Colbert, ricordando come proprio su quel palco, nel lontano 1964, i Beatles fecero il loro debutto americano, un momento che ha segnato la storia della musica e della cultura pop.

Nel corso della puntata, che ha saputo bilanciare ironia e momenti di riflessione – la cifra stilistica che ha contraddistinto Colbert negli anni – McCartney ha condiviso i suoi ricordi legati all'America. "All’epoca immaginavamo l’America come il posto da dove veniva tutta la musica che amavamo, il rock’n’roll, i blues. L’America era la terra dei liberi, la democrazia più grande", ha affermato il leggendario musicista. Non è mancata una battuta sul trucco televisivo statunitense: "In Inghilterra eravamo abituati a poco make-up, ma qui le truccatrici ci coprirono la faccia di arancione", provocando la pronta e umoristica replica di Colbert: "È popolare in certi ambienti di questi tempi".

Un addio stellare e un omaggio alla tradizione

L'ultima settimana di messa in onda del Late Show è stata un vero e proprio parterre di stelle. Stephen Colbert ha accolto numerosi ospiti di fama internazionale, tra cui Jon Stewart, Robert De Niro, Steven Spielberg e Bruce Springsteen. Alla puntata finale hanno partecipato anche i colleghi Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver e Seth Meyers, a testimonianza della centralità e dell'influenza dello show nel panorama della seconda serata americana, da sempre fucina di satira sociale e politica.

Il momento culminante della serata è stato l'esibizione di Paul McCartney e Stephen Colbert, accompagnati dalla band di Louis Cato, dall’ex band leader Jon Batiste e dall’amato Elvis Costello, in una vibrante versione di “Hello, Goodbye” dei Beatles.

Un tributo che ha saputo unire la storicità del luogo con l'attualità dei suoi protagonisti, celebrando la ricca tradizione musicale. Fuori dall'Ed Sullivan Theater, su Broadway, centinaia di fan hanno sfidato la pioggia fin dalle prime ore del mattino per assistere all'addio di quello che è stato unanimemente riconosciuto come uno dei programmi più influenti della storia della televisione americana.

Eredità e controversie: il lungo percorso del Late Show

Stephen Colbert aveva assunto la conduzione del Late Show nel 2015, raccogliendo il testimone da David Letterman. Per undici anni, con circa 1.800 episodi trasmessi, ha portato avanti il programma, registrando costantemente ottimi risultati di ascolto.

Nonostante il successo di pubblico, la CBS aveva annunciato la cancellazione dello show nel luglio precedente, ufficialmente per "ragioni finanziarie". L'ultima puntata ha fedelmente rispecchiato lo stile inconfondibile di Colbert: una sapiente miscela di ironia pungente, riflessioni profonde e indimenticabili momenti musicali dal vivo.

Il teatro Ed Sullivan si conferma, ancora una volta, uno degli spazi più emblematici della cultura pop statunitense. Dal leggendario debutto dei Beatles negli anni Sessanta fino alla chiusura del Late Show, questo luogo ha ospitato decenni di eventi musicali e televisivi che hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Il gesto finale, in cui Paul McCartney ha simbolicamente spento le luci del teatro, ha rappresentato la chiusura di una pagina storica della televisione degli Stati Uniti, celebrata da un coro di voci e interventi di colleghi e personalità dello spettacolo.

La conclusione dello show ha generato anche reazioni nel mondo politico. Donald Trump, spesso oggetto di frecciate ironiche nel programma, ha commentato polemicamente la fine del Late Show, augurando una sorte simile anche agli altri conduttori dei programmi notturni. Nonostante le controversie, rimane la testimonianza di un format e di uno spazio televisivo che, per oltre trent'anni, hanno animato il dibattito culturale e accompagnato il costume americano.