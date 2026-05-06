Paul McCartney e Ringo Starr si preparano a pubblicare il loro primo duetto in assoluto, intitolato ‘Home to Us’, la cui uscita è fissata per venerdì 8 maggio. Questo brano rappresenta il secondo singolo estratto dal nuovo e attesissimo album di McCartney, ‘The Boys of Dungeon Lane’, che sarà disponibile dal 29 maggio. L'annuncio ufficiale è stato dato da McCartney stesso il 5 maggio, durante un evento esclusivo tenutosi negli storici Abbey Road Studios di Londra. In questa occasione speciale, cinquanta fan selezionati hanno avuto l'opportunità di ascoltare in anteprima l'intero album e scoprire i retroscena della sua creazione, direttamente dalla voce dell'artista.

‘Home to Us’ si configura come una collaborazione storica tra i due ex membri dei Beatles, distinguendosi come il primo vero e proprio duetto mai registrato insieme da McCartney e Starr. La canzone vanta inoltre la partecipazione nei cori di Chrissie Hynde e Sharleen Spiteri, arricchendo ulteriormente la sonorità del pezzo. L'idea per il brano è nata da una linea di batteria registrata da Starr, su esplicita richiesta di McCartney e con la produzione di Andrew Watt. Inizialmente, Starr aveva contribuito solo a un inciso, ma successivamente, grazie a una rielaborazione condivisa e all'iniziativa di McCartney, il pezzo si è evoluto in un autentico duetto, caratterizzato da strofe alternate tra le voci dei due leggendari artisti.

È l'unico brano dell'album a presentare un batterista ospite.

Un ritorno personale e introspettivo: ‘The Boys of Dungeon Lane’

‘The Boys of Dungeon Lane’ segna il ritorno discografico solista di Paul McCartney dopo oltre cinque anni, presentandosi come uno dei lavori più personali e introspettivi della sua lunga carriera. Il disco esplora episodi dell'infanzia e della giovinezza di McCartney, trascorsa nella Liverpool del dopoguerra, e intreccia nuove ispirazioni d'amore con i ricordi legati ai suoi primi anni di vita, ben prima dell'esplosione della Beatlemania. L'album è composto da quattordici tracce, tra cui, oltre a ‘Home to Us’, spiccano titoli come ‘As You Lie There’, ‘Lost Horizon’, ‘Days We Left Behind’ e ‘Mountain Top’, offrendo un viaggio sonoro attraverso le memorie e le riflessioni dell'artista.

L'evento di lancio: gli iconici Abbey Road Studios

L'annuncio del duetto e la presentazione del nuovo album si sono svolti all'interno dello Studio Two degli Abbey Road Studios, un luogo profondamente simbolico nella storia dei Beatles. Qui, McCartney ha accolto cinquanta ammiratori per una sessione di ascolto esclusiva, rafforzando il legame dell'artista con il suo passato e la sua volontà di coinvolgere direttamente il pubblico più fedele in un momento così significativo. Durante l'evento, McCartney ha condiviso aneddoti personali e riflessioni sulle fonti di ispirazione del disco e sulla genesi di ‘Home to Us’, offrendo ai presenti una prospettiva unica sul processo creativo.

Il nuovo album, prodotto da Andrew Watt e pubblicato da MPL/Capitol Records, si configura come un ricco viaggio tra memorie private e rinnovate sperimentazioni musicali.

La pubblicazione di ‘Home to Us’ non rappresenta solo una novità per la discografia di McCartney e Starr, ma anche un ponte tra la memoria collettiva legata alla storia dei Beatles e le più recenti evoluzioni della loro attività artistica, consolidando il loro status di icone musicali senza tempo.